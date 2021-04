COVID-19: onze nouveaux cas dimanche

Le nombre de cas confirmés au Nouveau-Brunswick s'élève à 1652. Depuis hier, deux personnes se sont rétablies, soit un total de 1459 rétablissements. Il y a eu 30 décès, et 162 cas demeurent actifs. Quinze patients sont hospitalisés, dont sept à l’unité de soins intensifs. Hier, 517 tests de dépistage ont été effectués, pour un total de 260 910 jusqu’à maintenant. - Associated Press: Santi Palacios

La Santé publique a signalé 11 nouveaux cas de COVID-19 dimanche. Neuf d’entre eux sont dans la zone 4, soit la région d’Edmundston.

Les cas concernent deux personnes de 20 à 29 ans, une personne de 30 à 39 ans, une personne de 40 à 49 ans, trois personnes de 50 à 59 ans et deux personnes de 60 à 69 ans. Deux cas sont des contacts de cas déjà confirmés. Les autres font l’objet d’une enquête.

Il y a aussi deux cas dans la zone 2, soit la région de Saint-Jean. Une personne de 19 ans ou moins est touchée par la COVID 19 et est un contact d’un cas déjà confirmé. Une personne de 40 à 49 a aussi reçu un diagnostic positif et le cas est lié à un voyage.

«De nouveaux cas sont signalés chaque jour, y compris des cas de variants, ce qui nous préoccupe, et le nombre de cas graves et d’hospitalisations est à la hausse, en particulier dans la zone 4, a indiqué la Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef. Nous sommes reconnaissants des mesures que prennent les gens du Nouveau-Brunswick pour assurer la sécurité des uns des autres, et nous leur demandons de rester vigilants. Nous continuons de collaborer étroitement avec les régies régionales de la santé, afin de faire tout ce qu’il faut pour garantir des soins de santé sûrs à l’ensemble de la population.»

Le nombre de cas confirmés au Nouveau-Brunswick s’élève à 1652. Depuis hier, deux personnes se sont rétablies, soit un total de 1459 rétablissements. Il y a eu 30 décès, et 162 cas demeurent actifs. Quinze patients sont hospitalisés, dont sept à l’unité de soins intensifs.

Hier, 517 tests de dépistage ont été effectués, pour un total de 260 910 jusqu’à maintenant.

Cas confirmé à dans une école à Saint-Jean

Le samedi 3 avril, un cas de COVID-19 a été confirmé à l’école Loch Lomond School à Saint-Jean et la communauté scolaire en a été avisée.

Le personnel de l’école contactera directement les familles pour leur faire part de tout impact sur l’apprentissage, le cas échéant.

Rappel des directives concernant les phases jaune et rouge

À l’exception du secteur de la zone 4 qui est dans la phase rouge, toutes les autres zones et communautés demeurent dans la phase jaune en vertu de l’arrêté obligatoire de la province.

Les déplacements ne sont pas recommandés à l’intérieur et à l’extérieur de la zone 4, sauf pour des raisons essentielles, comme des rendez-vous médicaux et le travail essentiel. Cette recommandation s’applique aux déplacements pour les parties de hockey ou d’autres manifestations sportives dans d’autres zones.