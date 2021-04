La Société historique Machault mettra fin à sa publication vieille de 25 ans

Si rien ne change d’ici les prochains mois, la Société historique Machault prévoit mettre un terme à son fameux bulletin, une publication très prisée des amateurs d’histoire de la baie des Chaleurs.

Une résolution formelle en ce sens a récemment été entérinée par le conseil d’administration de l’organisme dont l’objectif est de promouvoir l’histoire et le patrimoine de cette grande région, et ce, autant du côté québécois que néo-brunswickois.

La société avait pris l’habitude de publier quatre bulletins par année, donc un par saison. La parution du printemps est d’ailleurs toute fraîche, c’est donc dire qu’il n’en reste que trois à venir.

Cette nouvelle survient l’année même où le bulletin célèbre son 25e anniversaire.

«Il y a un élément de fatigue à la base de cette décision. Personne ne semblait vouloir prendre la relève alors des décisions s’imposaient», explique le président de la société et rédacteur en chef du bulletin depuis sa création, Michel Goudreau.

Celui-ci avoue que la dernière année a été passablement difficile pour son organisation puisque celle-ci est interprovinciale. S’il n’est pas à la base comme telle de la décision de cesser la publication, cet élément y a contribué.

«Nous ne sommes pas pires que n’importe quelle autre association bénévole, puisque les possibilités de rencontres étaient limitées pour tous. Cela dit, nous avons des membres des deux côtés de la frontière, et cet enjeu – cette impossibilité de se rencontrer – a ajouté à la problématique», relate-t-il.

Reste que l’idée n’est toutefois pas, à ce moment, de mettre fin à la société, mais bien uniquement au bulletin.

Le plus récent bulletin de la Société historique Machault a été publié en mars. – Gracieuseté

Selon M. Goudreau, la cessation de la publication du bulletin n’est toutefois en rien liée à un quelconque manque d’histoires à raconter, bien au contraire.

«Notre histoire remonte à plus de 400 ans ici, c’est l’une des plus vieilles au pays, mais aussi l’une des plus sous-estimées et inexploitées. Nous-mêmes ne faisons qu’en effleurer la surface avec nos articles. Il y a tellement de sujets à aborder. On a facilement assez de matériel pour faire un autre 25 ans de bulletins», indique M. Goudreau.

Il cite par exemple le fascisme et les Acadiens durant les années 1930, précisant qu’un résident de Campbellton – un dénommé Daniel O’Keefe – a d’ailleurs été président du parti fasciste du Nouveau-Brunswick. Ou encore la présence d’un espion nazi dans la baie des Chaleurs. Ces deux sujets sont au menu de la parution printanière.

«Ce que j’aime avec ce bulletin, c’est que nous parlons de sujets que peu de gens connaissent, d’histoires qu’ils ont oubliées ou qui sont elles-mêmes tombées dans l’oubli. Et ces sujets ont encore des résonances aujourd’hui», souligne-t-il, notant que l’histoire a tendance – souvent bien malgré elle – à se répéter.

Depuis l’annonce de la cessation de la publication du bulletin, M. Goudreau dit avoir reçu de nombreux commentaires de gens voulant soumettre des articles. Il dit également avoir vu le membership de l’organisation croître. Une bonne nouvelle, certes, mais qui risque d’avoir peu d’impact sur la longévité du bulletin à moins d’un revirement de situation de taille.

Il reste du coup trois bulletins de la Société historique Machault dont le dernier doit paraître en janvier prochain. D’ici là, M. Goudreau planche aussi sur la publication d’un recueil des meilleurs articles publiés au cours de ses 25 ans d’existence.