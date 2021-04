La mission des auxiliaires de l’Hôpital régional Chaleur prend fin

Danny Reagan, trésorier des Auxiliaires de l’Hôpital régional Chaleur, Patricia Legacy, présidente des Auxiliaires de l’Hôpital régional Chaleur et Jean-Guy Robichaud, président du conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur. - Gracieuseté

Après 80 années d’accomplissements dans le domaine de la santé, la mission des Auxiliaires de l’Hôpital régional Chaleur vient de prendre fin.

La Fondation de l’Hôpital régional Chaleur a reconnu le dévouement des Auxiliaires envers les patients et le personnel de l’Hôpital régional Chaleur, qualifiant d’impressionnant son bilan.

«Les Auxiliaires de l’Hôpital régional Chaleur est un organisme qui nous tient vraiment à cœur, mais il faut parfois se rendre à l’évidence qu’il faut se remettre en question et prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles. Notre groupe a joué un rôle important, mais il est maintenant le temps de tirer notre révérence», ont indiqué par voie de communiqué Edith Tribe et Patricia Legacy, respectivement présidente des programmes et présidente des Auxiliaires de l’Hôpital régional Chaleur.

«Nous sommes tellement fières des réalisations qui ont été rendues possibles grâce à l’engagement de nos membres et nous avons confiance que la fondation va prendre le relais afin que notre objectif commun continue d’être atteint; soit l’amélioration des services et soins de santé à notre hôpital par le biais du confort du patient et l’appui à nos professionnels de la santé», ont-elles déclaré.

La toute première réunion des Auxiliaires de l’Hôpital régional Chaleur s’est déroulée le 21 octobre 1941.

Sous la présidence de Louise Léger, le groupe de bienfaitrices qui comptait 42 membres actives avait adopté au départ le nom les Ladies Aide.

Une trentaine d’années plus tard, l’Hôpital régional Chaleur a ouvert ses portes, tout comme la boutique cadeaux qui était gérée et opérée par les Auxiliaires.

L’endroit est rapidement devenu la principale source de financement des Auxiliaires, mais a fermé ses portes en 2020 en raison de la diminution de l’achalandage à l’hôpital causée par la pandémie de COVID-19.

« Nous sommes très reconnaissants pour la contribution extraordinaire des Auxiliaires de l’Hôpital régional Chaleur qui ont démontré à plusieurs reprises leur engagement envers les patients, les professionnels ainsi que l’établissement par le biais de leur compassion et contribution à divers projets», a déclaré Stéphane Legacy, le vice-président des Services de consultation externe et Services professionnels du réseau de santé Vitalité.

Question de ne pas disparaître sans laisser de traces, les Auxiliaires ont récemment remis un montant de 100 000$ à la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur et un fonds de dotation sera mis sur pied en leur nom.

Celui-ci aura comme objectif d’appuyer le perfectionnement du personnel par l’entremise de bourses.

«Ce groupe a joué un rôle important dans le développement d’une culture philanthropique dans la région. Nous leur devons beaucoup, car elles ont été les premières à convaincre les gens à contribuer envers l’établissement afin de se doter de meilleurs services et soins de santé chez nous», a souligné à son tour Jean-Guy Robichaud, le président de conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur.