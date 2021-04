3e vague: Trudeau favorable au renforcement des restrictions

À la veille de la rencontre avec ses homologues des provinces, le premier ministre canadien a parlé d’une «situation très préoccupante» et s’est montré favorable au resserrement des mesures prises par certains gouvernements provinciaux.

«Tant qu’on n’aura pas vacciné le plus grand nombre de personnes possible, il faudra continuer à se protéger les uns les autres en suivant les conseils de santé publique», a soutenu Justin Trudeau, jeudi.

Plusieurs acteurs provinciaux de la lutte contre la pandémie en Ontario ont appelé à des mesures plus strictes pour stopper la hausse de nouvelles infections. La province a affiché des chiffres records de l’ordre de 3000 nouveaux cas par jour depuis dimanche. Le premier ministre a d’ailleurs rendu hommage aux professionnels de la santé qui n’ont pas eu de congé pendant cette longue fin de semaine de Pâques, mais il a exprimé son soutien à l’Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec, partisans d’un tour de vis supplémentaire.

Selon Justin Trudeau, ils ont fait «le choix difficile, mais nécessaire… Ce n’est pas facile, et on sait que les mesures vont peut-être devenir encore plus strictes, mais c’est ce qu’il faut faire. On fait ça pour sauver des vies», a-t-il soutenu au cours de son adresse quotidienne sur la crise sanitaire.

En plus de quelque 10 millions de doses de vaccin remises aux provinces et territoires, Ottawa a déjà annoncé qu’il attendait des millions d’autres doses d’ici la fin du mois, bien au-delà de ses prévisions initiales.

«On n’a pas seulement atteint notre objectif pour mars, on l’a largement dépassé. Et à partir de maintenant, les doses vont continuer d’arriver de plus en plus vite. Ce mois-ci et le mois prochain, on va recevoir plus d’un million de doses par semaine de Pfizer seulement, en plus des livraisons de Moderna et d’AstraZeneca. Plus tard ce mois-ci, Janssen va aussi commencer à livrer son vaccin au Canada», a-t-il promis.

Pour accélérer l’administration des vaccins sur le terrain, le gouvernement fédéral s’est dit prêt à donner un coup de main aux provinces et territoires qui en feraient la demande.