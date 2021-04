Chasse à l’as: plus d’un demi-million de dollars remportés à Petit-Rocher

Denise et Sylvain Boudreau ont remporté mardi soir l’imposant gros lot de plus d’un demi-million de dollars de la Chasse à l’as du Club VTT Chaleur. - Gracieuseté

Le très convoité as de cœur du Club VTT Chaleur est finalement sorti du paquet mardi soir, à Petit-Rocher.

Denise et Sylvain Boudreau, un couple qui réside dans le DSL de Laplante, près de Petit-Rocher, a mis la main sur le gros lot de 563 600$.

Le tirage s’est déroulé peu après 21h à la salle Blanche de Petit-Rocher.

Il y a avait 21 cartes restantes avant que le duo chanceux ne mette la main sur l’imposante cagnotte, la plus importante dans le cadre d’une chasse à l’as dans la région Chaleur.

La 32ème semaine d’activités du concours a généré à elle seule des ventes totales de 279 508$.

Des gens des quatre coins du Nouveau-Brunswick et même du Québec et de la Colombie-Britannique se sont procuré des billets de tirage auprès des nombreux détaillants du Restigouche, de la Péninsule acadienne et de la région Chaleur ou en faisant appel à des proches.

Les profits générés par cette chasse à l’as seront partagés par différents organismes de la région.

La moitié des profits iront dans les coffres du Club VTT Chaleur. L’organisme devrait ainsi mettre la main sur un montant d’environ 250 000$.

«Il y a des projets de construction de ponts et d’amélioration des sentiers, il y a beaucoup de travail à faire», a indiqué au lendemain du tirage Frederic Mallet-Boudreau, président du Club de VTT Chaleur.

Ce dernier s’est dit nullement surpris par cet engouement pour la chasse à l’as de cœur.

«On sentait l’intérêt grandir plus les semaines avançaient et plus le gros lot augmentait.»

L’organisme Les Amis de la Santé recevra pour sa part 25% des profits de la chasse à l’as. Le reste des recettes sera partagé entre les clubs de l’âge d’or de Beresford, de Petit-Rocher et de Robertville.