Même en phase jaune, des équipes du Restigouche-Ouest privées de compétitions interscolaires

Un entraîneur du Restigouche-Ouest trouve injuste que ses équipes de volleyball de niveau scolaire ne puissent croiser le fer avec les autres formations de leur propre conférence sous prétexte que Saint-Quentin et Kedgwick se trouvent à l’intérieur de la zone sanitaire 4.

Jason Thibault est furieux.

L’entraîneur des Dragons de la Polyvalente A.-J- Savoie de Saint-Quentin a appris récemment que ses équipes féminines – tout comme celle de la communauté voisine de Kedgwick – ne pourraient affronter leurs rivales du reste de la conférence sud-ouest jusqu’à ce que la situation de la COVID-19 se stabilise dans la zone 4.

Le Restigouche-Ouest fait partie de cette zone sanitaire qui compose actuellement avec une éclosion particulièrement virulente de la COVID-19. Contrairement aux éclosions précédentes toutefois, la Santé publique a procédé à un redécoupage de ses «frontières sanitaires», question de mieux circonscrire l’éclosion sans nuire aux communautés plus éloignées qui ne sont pas touchées par le virus.

À plus d’une heure d’Edmundston, épicentre de l’éclosion actuelle, les communautés de Kedgwick et Saint-Quentin font partie de ce redécoupage et sont toujours en phase de rétablissement jaune.

Mais voilà, quand Edmundston et Grand-Sault sont passées au rouge, l’Association des sports interscolaires du Nouveau-Brunswick (ASINB) a avisé les entraîneurs du Restigouche-Ouest que leurs équipes ne pourraient ni accueillir d’autres formations ni se déplacer plus au sud pour jouer et ce, jusqu’à avis contraire.

Cette décision fait mal. Jusqu’ici, les joueuses de M. Thibault n’ont pu disputer qu’une seule rencontre à l’extérieur de leur région. Une joute était d’ailleurs prévue ce week-end à Oromocto. Elle sera visiblement annulée.

Lui-même enseignant, il trouve primordial de prendre des dispositions possibles afin d’éviter les risques de transmissions de la COVID-19 dans les écoles. Cela dit, il comprend mal pourquoi on empêche ses équipes de participer au calendrier de la ligue alors qu’elles se trouvent dans une zone jaune, donc dans la même phase que les autres établissements scolaires avec lesquels elles doivent croiser le fer.

«La Santé publique est claire, les sports organisés sont permis en phase jaune. Il n’y a aucune raison qui justifie qu’on nous tasse de la sorte. J’ai discuté avec la Santé publique, je leur ai même soumis un plan opérationnel, et on m’a assuré que tout était en règle, qu’il n’y avait pas de problème», a confié l’entraîneur à l’Acadie Nouvelle.

Depuis plus d’une semaine, celui-ci tente de démêler toute cette histoire à grands coups d’appels téléphoniques et de correspondances. Le principal argument soulevé par la ligue et l’association, c’est la question des déplacements. C’est que, pour accéder ou sortir du Restigouche-Ouest, les équipes et les arbitres doivent rouler quelques kilomètres en zone rouge.

Pour M. Thibault, il s’agit d’un problème qui n’en est pas un.

«La solution est simple, on ne s’arrête pas. La COVID-19 ne s’attrape quand même pas sur la route», dit-il, notant avoir été jusqu’à soumettre un trajet alternatif. Un peu plus long et cahoteux, il a le mérite de contourner la zone rouge. Mais cette suggestion a été balayée sous le tapis par la ligue et l’association, ce qui fait douter l’entraîneur quant aux véritables motifs de retirer le Restigouche-Ouest de la compétition.

Les arbitres s’en mêlent

Selon M. Thibeault, même l’organisme qui représente les arbitres aurait mis son grain de sel dans ce dossier afin de bloquer les aspirations des équipes du Restigouche-Ouest en ajoutant une ligne directrice à son plan opérationnel afin d’interdire à ses membres de circuler en zone rouge.

«Chaque organisation a droit d’être plus stricte, mais là on sent vraiment qu’il y a de l’acharnement ici. J’irais même jusqu’à dire une discrimination géographique envers nos équipes. Ça n’a plus rien à voir avec la COVID-19, car les équipes adverses ne courent pas plus de risque de contracter le virus chez nous qu’en jouant entre elles puisque nous sommes tous dans la même phase, en jaune», souligne-t-il.

La solution que lui a prescrite la ligue? Que les équipes de Saint-Quentin et Kedgwick s’en tiennent à jouer l’une contre l’autre. Une solution bien peu intéressante, selon l’entraîneur.

Celui-ci est même allé jusqu’à proposer que les équipes du Restigouche-Ouest joignent l’autre conférence provinciale, celle de l’est. Du coup, pas de zone rouge à traverser. Cette suggestion a également été rejetée par l’ASINB.

«On était prêts à faire des sacrifices, on a proposé des solutions. On semble fermer la porte à toutes nos suggestions. Jusqu’à quel point veut-on empêcher nos jeunes de jouer? C’est vraiment dommage parce que nos jeunes ont besoin de ça, surtout après l’année qu’on vient d’avoir. C’est d’autant plus frustrant quand on sait que nous sommes dans nos droits», mentionne l’enseignant et entraîneur.

Il précise qu’il aurait un tout autre discours si sa région était en rouge.

Ce qu’il demande, c’est que l’ASINB revienne sur sa décision le plus rapidement possible afin de sauver ce qui reste de la saison.

L’Acadie Nouvelle a tenté d’obtenir la version de l’ASINB, mais celle-ci n’a pas retourné notre demande avant notre heure de tombée.