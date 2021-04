Une «forêt nourricière» au coeur du campus de l’Université de Moncton

Une multitude de fruits, de noix et de baies pousseront bientôt sur les terrains du campus universitaire de Moncton. Et chacun pourra se servir!

Dès la mi-mai, les étendues de pelouse séparant le centre étudiant et de la faculté d’administration seront transformées en espace d’autocueillette. On comptera une bonne cinquantaine d’arbres, arbrisseaux et autres haies fruitières. Il y aura du choix: pêches, poires, framboises, pêches, abricots, cerises, coings, groseilles, camerises, baies d’argousiers, noix…

Les étudiants et les membres du personnel pourront s’y ravitailler à leur gré. Les récoltes serviront à approvisionner la banque alimentaire en produits frais. Elles pourraient également être vendues pour financer d’autres initiatives écologiques.

L’instigateur de ce projet de permaculture, Alex Arseneau, souhaite que la plantation profite d’abord à ceux qui en ont le plus besoin.

«Au cours des derniers mois, nous avons constaté une demande croissante à la banque alimentaire, on s’aperçoit que le problème de la sécurité alimentaire est assez sérieux. Entre la hausse du coût de la vie et le sous-financement des universités, certains étudiants n’ont plus d’argent pour manger», explique celui qui vient de terminer son mandat à la présidence de la Fédération des étudiants et étudiantes du campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM).

Dès que le sol sera prêt, d’ici quelques semaines, une équipe de bénévoles et de jardiniers de l’université viendront mettre les mains dans la terre. Le professeur en études de l’environnement Guillaume Fortin et le biologiste David Joly ont déjà élaboré le plan de disposition des arbres. Tout a été pensé pour maximiser le rendement tout en limitant la nécessité d’intervention humaine.

«C’est un mode de culture qui utilise des principes d’écologie et des savoirs traditionnels pour établir un système durable et résilient. On veut se réapproprier l’espace avec davantage de végétation», décrit Alex Arseneau.

Le jeune homme espère donc sensibiliser également la population universitaire à la nécessité d’un certain retour à la terre et d’un développement respectueux de l’environnement. Impliqué dans le jardin collectif Park and Pine au centre-ville de Moncton, il entend continuer à défendre à l’échelle municipale sa vision d’une ville plus verte.

Son idée de plantation avait récolté la faveur des membres de la FÉÉCUM l’an dernier suite à un vote sur un budget participatif. Le fond UNI de 750 000$ pour la réalisation d’initiatives étudiantes a permis de la financer.

«On a amplement de fonds mis de côté pour assurer la pérennité du projet à long terme», assure Alex Arseneau.

D’autres initiatives environnementales suivront. Le lancement d’une application de covoiturage destinée à limiter les déplacements individuels des étudiants est prévu pour la rentrée de septembre. La FÉÉCUM planche aussi sur l’installation des panneaux solaires sur le toit du centre étudiant, cela s’inscrit dans le cadre du projet Passons à l’action climatique qui vise à diminuer l’empreinte écologique de l’université.