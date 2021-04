Une lutte à quatre pour la mairie de Beaubassin-est

Le poste de maire de la communauté rurale de Beaubassin-est est contesté. Quatre candidats, y compris le maire actuel et la mairesse adjointe, s’affronteront lors du scrutin du 10 mai.

Le nom du maire Ronnie Duguay, qui termine son premier mandat, sera à nouveau sur le bulletin de vote, en plus de la conseillère et mairesse adjointe Susan Cormier, qui espère le détrôner.

Louise Landry, éducatrice à la retraite et ancienne directrice générale de l’Association des enseignantes et enseignants francophones du N.-B., ainsi que Justin Guignard, enseignant de musique à l’école Donat-Robichaud de Cap-Pelé, sont également de la partie.

Ronnie Duguay – Archives

Le maire Ronnie Duguay affirme qu’il brigue un nouveau mandat pour «continuer à aider les gens».

«J’aimerais qu’on continue à faire une bonne job comme on l’a fait», dit le maire.

Il estime que le conseil municipal a pu se départir de la «division» qui l’animait il y a quelques années et qu’il est temps de continuer à mener à bien les projets entamés.

Il souligne que sous sa garde, la municipalité a aménagé des sentiers de marche et qu’elle a accordé un soutien financier à ses six centres communautaires qui battaient de l’aile pendant la pandémie.

S’il est réélu, il aimerait aménager un nouveau sentier qui traverse toute la communauté.

ll affirme qu’il faut aussi mener à bien le dossier du pont de Robichaud, que le gouvernement provincial doit reconstruire prochainement.

Avec l’aide d’autres élus de la région, il espère convaincre Fredericton de construire le nouveau pont à côté du pont-jetée qui est déjà en place. Cela permettrait d’éviter de couper la circulation automobile dans le secteur pendant plusieurs mois.

La mairesse adjointe Susan Cormier se porte candidate à la mairie de Beaubassin-est. – Gracieuseté

La mairesse adjointe Susan Cormier affirme de son côté qu’elle a joué un rôle de «rassembleuse» au cours des cinq dernières années et qu’elle a contribué à instaurer un esprit d’équipe au conseil de la communauté rurale.

«Avec les années, on a vraiment transformé le conseil et on a tourné la page sur le passé. (…) On a encore des choses à améliorer, mais le conseil fonctionne bien maintenant et il est à l’écoute des citoyens.»

Susan Cormier vise à appuyer l’industrie de l’écotourisme et du plein air dans la région. Elle espère ainsi encourager le développement économique de Beaubassin-est tout en préservant l’aspect rural de la communauté.

Elle veut aussi améliorer l’accès à internet dans les régions de sa communauté qui dépendent toujours d’une connexion par satellite.

Louise Landry, enseignante nouvellement retraitée, veut devenir maire de Beaubassin-est. – Gracieuseté

Louise Landry, enseignante nouvellement retraitée, estime qu’il est très important que Beaubassin-est continue à attirer de nouvelles familles.

«Les gens veulent s’installer dans notre communauté et je pense que ce serait important d’établir des partenariats avec les gens d’affaires pour développer des logements abordables, des logements pour la retraite. Ça manque beaucoup dans la communauté.»

Selon elle, la municipalité doit aussi viser à offrir davantage de services à ses citoyens. Une des solutions serait de créer une zone commerciale pour encourager des entreprises à s’y installer – une pharmacie, par exemple.

«Il y a beaucoup de potentiel au sein de la communauté.»

Tout comme d’autres candidats, elle souligne que le conseil municipal a traversé des périodes de guerres de clocher entre conseillers. Elle estime qu’il faut maintenant rétablir un climat de confiance.

Justin Guignard, enseignant de musique à l’école Donat-Robichaud de Cap-Pelé, veut être élu maire de Beaubassin-est. – Gracieuseté

Justin Guignard, chanteur et professeur de musique, est impliqué dans le monde des arts et dans le domaine communautaire depuis des années.

Il explique que les enseignants s’impliquent forcément dans leur communauté et que le fait de se lancer en politique municipale n’est qu’une façon différente de contribuer au développement de sa région.

«C’est un plaisir pour moi d’aider la communauté et si je peux le faire à un plus haut niveau, c’est ce que je vais faire. C’est à partir du municipal qu’on peut apporter des changements et un sentiment d’appartenance à notre communauté.»

Il désire encourager le tourisme et le développement économique de Beaubassin-est, mais il estime qu’il faut aussi s’attaquer aux problèmes environnementaux tels que l’érosion qui menacent les régions côtières de la communauté rurale.

«On est une communauté plutôt côtière, il y a plusieurs gens qui habitent sur le bord de l’eau, et on sait que l’érosion est une question (importante)», dit-il.