COVID-19: un autre décès et Edmundston de retour en confinement

La Santé publique annonce un 33e décès relié à la COVID-19, samedi, dans la région d’Edmundston, qui sera de retour en confinement à minuit ce soir.

Il s’agit du deuxième décès en autant de jours dans la zone 4. La victime est une personne âgée entre 70 et 79 ans.

Il y a 19 nouveaux cas actifs dans la province, dont 15 dans la région d’Edmundston. Il y a deux cas dans la zone de Fredericton et un dans celles de Moncton et Saint-Jean.

Il y a 117 cas actifs dans la zone 4, où la Santé publique a retracé plusieurs cas de transmission communautaire. Les cas actifs sont tous, ou presque, de nouveaux variants du virus, qui se transmettent beaucoup plus facilement, et causent davantage de complications médicales chez les personnes âgées de moins de 50 ans.

Il y a maintenant 149 cas actifs dans la province. Vingt personnes sont hospitalisées et 13 sont aux soins intensifs.

À compter de minuit, Edmundston et le Haut-Madawaska seront en confinement, la phase d’alerte la plus stricte au Nouveau-Brunswick. Les gens doivent rester à l’intérieur de leur bulle d’un seul ménage. Plusieurs commerces devront fermer leurs portes temporairement (salons de coiffure, spas, gymnases, centres de conditionnement physique, piscines, etc.). Les magasins ouverts au public qui fournissent un accès aux besoins essentiels (nourriture, essence, médicaments, etc.) ne sont autorisés à vendre que des articles essentiels.