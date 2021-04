COVID-19: neuf nouveaux cas dimanche

La COVID-19 continue de laisser son empreinte au Nouveau-Brunswick. Neuf cas ont été signalés par la Santé publique dimanche.

Encore une fois, la zone 4, soit la région du Nord-Ouest, demeure la plus touchée avec cinq nouveaux cas. Quatre des cinq cas sont des contacts de cas déjà confirmés et l’autre fait l’objet d’une enquête. Les cas concernent des individus âgés de 19 ans et moins, de 20 à 29 ans, de 30 à 39 ans, de 40 à 49 ans et de 50 à 59 ans.

Deux individus de la zone 2 (région de Saint-Jean) âgés de 40 à 49 ans et de 50 à 59 ans ont également reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Ils sont en auto-isolement, mais les cas font l’objet d’une enquête.

Il y a un cas dans la zone 1 (région de Moncton), il s’agit d’une personne âgée de 20 à 29 ans. Ce cas est lié à un cas déjà confirmé.

Il y a un cas dans la zone 3 (région de Fredericton), il s’agit d’une personne âgée de 30 à 39 ans. Ce cas est lié à un voyage.

Le nombre de cas confirmés au Nouveau-Brunswick s’élève à 1722. Depuis hier, neuf personnes se sont rétablies, pour un total de 1540 rétablissements. Il y a eu 33 décès, et 148 cas demeurent actifs. Vingt patients sont hospitalisés, dont 13 aux soins intensifs.

Hier, 738 tests ont été effectués, ce qui porte le nombre total à 267 359.

Avis d’exposition

La Santé publique a relevé une source possible d’exposition au virus aux endroits ci-dessous, dans la province:

Magasin Atlantic Superstore, 89, promenade Trinity à Moncton, le vendredi 9 avril de 12 h 30 à 14 h

Magasin GAP Factory East Point, 15, promenade Fashion à Saint John,le vendredi 9 avril de 14 h 10 à 14 h 40

Bureau du service à la clientèle du magasin COSTCO Wholesale, 140, promenade Granite à Moncton, le jeudi 8 avril de 16 h 45 à 17 h 30

Aire de restauration du centre commercial CF Champlain, 477, rue Paul à Dieppe, le jeudi 8 avril de 14 h à 16 h

YMCA Vaughan-Harvey, 30, avenue des Anciens Combattants à Moncton, le mardi 6 avril de 17 h à 20 h

Section des produits cosmétiques du magasin Shoppers Drug Mart au centre commercial CF Champlain, 477, rue Paul à Dieppe, le mardi 6 avril de 12 h 30 à 13 h 30

Église Wesleyan de Moncton, 945, boulevard St. George à Moncton, le dimanche 4 avril de 10 h à 12 h 30

Restaurant Kelseys Original Roadhouse, 141, promenade Trinity à Moncton, le samedi 3 avril de 20 h à 21 h 30

Centre commercial CF Champlain, 477, rue Paul à Dieppe, le samedi 3 avril de 13 h à 14 h

Centre commercial CF Champlain, 477, rue Paul à Dieppe, le jeudi 1er avril de midi à 13 h

Magasin Atlantic Superstore, 577, rue Victoria à Edmundston, du lundi 29 mars au vendredi 9 avril

Rappel des consignes pour le confinement et les phases d’alerte rouge et jaune

Un secteur de la zone 4 (région d’Edmundston), soit la ville d’Edmundston et la région du Haut-Madawaska, est en confinement en vertu de l’arrêté obligatoire du Nouveau-Brunswick.

Les communautés de Saint-Léonard, Grand-Sault, Drummond, New Denmark et Four demeurent à la phase d’alerte rouge.

Toutes les autres zones et communautés de la province, y compris les régions de Saint-Quentin et de Kedgwick dans la zone 4, demeurent à la phase d’alerte jaune.

Aucun déplacement n’est recommandé à l’intérieur et à l’extérieur d’un secteur en confinement ou à la phase d’alerte rouge, sauf pour des raisons essentielles, comme des rendez-vous médicaux. Entre autres, il est recommandé de ne pas se rendre dans une autre zone pour assister à une partie de hockey ou à autre événement sportif.