Fredericton: un homme est disparu dans les eaux du fleuve Saint-Jean

La Force policière de Fredericton a poursuivi tout au long de la fin de semaine son enquête et ses recherches au sujet de la disparition d’un homme de Fredericton.

Vendredi soir, vers 21h, des membres de la Force policière de Fredericton et du Service d’incendie de Fredericton ont été appelés à se rendre aux abords du fleuve Saint-Jean, près du chemin Woodstock.

Des témoins auraient alors signalé aux autorités qu’un homme était entré dans le fleuve sans jamais en ressortir.

Des secouristes ont fouillé les berges du fleuve et ont effectué des recherches sous-marines sans toutefois réussir à retrouver la trace de l’homme disparu.

L’utilisation de drones et de caméras infrarouges thermiques n’ont pas non plus permis de faire avancer les recherches.

Andrew James Spencer – Gracieuseté: GRC

Les policiers sont parvenus à déterminer que l’individu recherché est Andrew James Spencer, un résident de la capitale provinciale âgé de 38 ans.

Il avait été vu pour la dernière fois vendredi soir, vers 20h30, dans un immeuble situé au 100 chemin Woodstock, à quelques pas seulement du fleuve Saint-Jean.

L’homme mesure 5 pieds 10 pouces et pèse 180 livres. Il est aussi décrit comme ayant des cheveux bruns courts et des yeux bleus.

Andrew James Spencer est connu pour fréquenter le centre-ville de Fredericton et y offrir ses poèmes en échange d’un peu d’argent.

Toute personne ayant des informations qui pourraient être utiles dans cette enquête en cours est priée de contacter la force policière de Fredericton au 460-2300 ou l’organisme Échec au crime en composant le 1-800-222-8477, ou en allant sur son site Web à www.crimenb.ca.