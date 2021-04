Candidatures: une plus grande présence féminine dans le Restigouche

Alors que trois conseillères quittent la vie politique à Saint-Quentin après plusieurs années d’implications, trois candidates se serrent les coudes et tentent de faire leur entrée dans une autre communauté du Restigouche.

À Eel River Dundee, trois amies de longue date ont décidé de se présenter au conseil. Il ne s’agit pas d’une alliance formelle, d’une bannière ou même d’une équipe à proprement parler. Mais chose certaine, ces trois femmes aimeraient voir l’une et l’autre l’emporter.

«On se présente chacune pour soi. Cela dit, même s’il s’agit d’une compétition, on s’appuie l’une et l’autre. Chaque fois que l’une d’entre nous frappe à une porte, en plus de vendre son propre programme, elle se fait un point d’honneur de dire quelques bons mots sur les deux autres candidates», indique Josée Doucet-Thériault.

Solidarité féminine? Certes. Si l’idée de base demeure l’implication et la volonté individuelle des candidates de faire progresser leur communauté, le geste n’est clairement pas dénué d’un certain féminisme.

Les candidates souhaitent que le prochain conseil municipal compte plus de femmes que l’ancien. En fait, l’élection d’une seule d’entre elles suffirait à remplir ce vide puisque le conseil précédent était uniquement masculin. C’est ainsi depuis quelques années dans ce patelin.

«Je trouve que les femmes ont beaucoup à apporter à la vie municipale, car c’est un milieu encore beaucoup trop masculin», estime Mme Doucet-Thériault, qui souhaiterait l’atteinte de la parité homme-femme sur les conseils municipaux du Nouveau-Brunswick, et à commencer dans sa propre cour.

«Je ne dis pas qu’on est mieux que les hommes, mais pour l’avoir vécu ailleurs, dans d’autres comités auxquels j’ai siégé et qui sont surtout masculins, on apporte une autre perspective. On calme le ton», ajoute-t-elle.

Sa présence à cette élection-ci est par ailleurs à l’image de la réalité de bien d’autres candidates qui débutent plus tardivement leur carrière politique que les hommes. Bien que désireuse de s’engager lors des élections précédentes, Mme Doucet-Thériault avait mis ses aspirations politiques de côté momentanément au profit de sa jeune famille. Cette fois par contre, elle se dit prête à sauter dans la mêlée.

En plus d’encourager ses deux consœurs – Cindy Roy Bernard et Peggy Savoie Leclair –, Mme Doucet-Thériault ne se gêne pas pour afficher son appui moral envers les candidates des autres communautés de la région, notamment en partageant leurs publications sur les médias sociaux.

«Je connais beaucoup d’hommes qui se présentent et je leur souhaite bonne chance, mais j’aimerais plus de femmes en politique municipale dans notre région. Je ne peux m’empêcher de trouver ça beau quand je vois qu’à Charlo, par exemple, on retrouve plus de candidates que de candidats. Ça signifie que les choses évoluent de manière positive. Maintenant, est-ce que ça va se concrétiser par plus de femmes élues? Ça reste à voir. Mais plus de candidatures, c’est déjà un excellent départ», souligne-t-elle.

Des améliorations

Au Restigouche, lors des élections municipales de 2016 et de 2015 pour les communautés d’Atholville et d’Eel River Dundee – chacune alors fraîchement fusionnée avec des DSL voisins –, on dénombrait un total de 89 candidats, maires et conseillers confondus.

De ce nombre, 19 étaient des femmes, ce qui correspond à 21,3%. Le ratio baisse encore une fois l’élection terminée alors que seulement dix femmes ont été élues (11,2%).

Fait à souligner, de ces trois candidates élues, une sera élue à la tête d’une ville (Saint-Quentin), une à la barre d’une communauté rurale (Kedgwick) et une troisième aux commandes d’une cité (Campbellton).

Le portrait est différent pour l’élection de mai. La fin des mises en candidatures survenue vendredi dernier nous apprend que 92 citoyens se sont portés candidats dans l’une ou l’autre des neuf communautés restigouchoises. Du nombre, il y a 28 femmes, ce qui représente près du tiers des candidatures (30,4%). Bien qu’encore loin de la parité au niveau des candidatures, la participation féminine est à la hausse.