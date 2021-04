COVID: deux cas du variant sud-africain confirmés au Nouveau-Brunswick

Deux cas confirmés du variant sud-africain de la COVID-19 ont été dépistés dans la province.

«Les nouvelles d’aujourd’hui accentuent davantage la nécessité de suivre les directives de santé publique », a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell. Ces nouveaux variants sont plus contagieux, et il est donc important de prendre les précautions nécessaires dès maintenant afin de réduire la transmission du virus et de tous les variants dans nos communautés.»

Le laboratoire de microbiologie du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton, a établi que deux échantillons envoyés plus tôt ce mois-ci au Laboratoire national de microbiologie situé à Winnipeg sont des cas du variant sud-africain de la COVID-19. Les deux cas avaient été signalés dans la zone 2 (région de Saint-Jean). Un de ces cas est lié à un voyage à l’extérieur du Canada, et l’autre est un contact de ce cas lié à un voyage.

Dix nouveaux cas

La Santé publique a rapporté 10 nouveaux cas de COVID-19 aujourd’hui.

Il y a quatre nouveaux cas dans la zone 1 (région de Moncton). Un de ces quatre cas est lié à un voyage, et les trois autres font l’objet d’une enquête. Et il y a six nouveaux cas dans la zone 4 (région d’Edmundston). Deux de ces six cas sont des contacts de cas déjà confirmés, et les quatre autres font l’objet d’une enquête.

Il y a 1732 cas confirmés au Nouveau-Brunswick. Depuis hier, 13 personnes se sont rétablies, pour un total de 1553 rétablissements jusqu’à maintenant. Il y a eu 33 décès, et il y a 145 cas actifs. Dix-huit personnes sont hospitalisées, et 13 d’entre elles sont à l’unité de soins intensifs. Hier, 737 tests de dépistage ont été réalisés, pour un total de 268 096 tests jusqu’à maintenant.

Un secteur de la zone 4 (région d’Edmundston), soit la ville d’Edmundston et la région du Haut-Madawaska, est en confinement en vertu de l’arrêté obligatoire de la province.

Les communautés de Saint-Léonard, Grand-Sault, Drummond, New Denmark et Four Falls demeurent dans la phase rouge.

Toutes les autres zones et communautés de la province, y compris les régions de Saint-Quentin et de Kedgwick dans la zone 4, demeurent dans la phase jaune.

Les déplacements ne sont pas recommandés à l’intérieur et à l’extérieur d’un secteur en confinement ou d’un secteur dans la phase rouge, sauf pour des raisons essentielles, comme des rendez-vous médicaux et le travail essentiel. Cette recommandation s’applique aux déplacements pour les parties de hockey ou d’autres événements sportifs dans d’autres zones. Les déplacements entre zones jaunes sont permis.