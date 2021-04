Écoles secondaires: élèves, parents et enseignants demandent le statu quo

Sur Twitter, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, s’est dit «soulagé». - Archives

De nombreuses voix s’élèvent désormais pour un report du retour à l’école à temps plein jusqu’en septembre pour les élèves du secondaire.

Fin mars, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, prévoyait, à la suite d’une recommandation de la Santé publique, la fin de l’enseignement à distance un jour sur deux pour les quelque 25 000 jeunes de la 9e à la 12e année dès le lundi 12 avril.

Ce retour vers une certaine normalité a rapidement été contesté par les associations représentant le corps enseignant, les parents et les jeunes. Face à l’évolution de la situation sanitaire, le gouvernement provincial a finalement opéré un virage à 180 degrés.

L’apprentissage se fera entièrement en ligne pour les élèves de la région d’Edmundston, et ce, jusqu’à la fin du confinement. Tandis que le modèle hybride restera en place pour le moment dans le reste de la province. La décision sera réévaluée au cours de la semaine du 24 avril.

Sur Twitter, le ministre Cardy s’est dit «soulagé» par ce choix, quelques jours plus tôt il avait évoqué des «inquiétudes» face à la perspective du retour en classe.

Ce changement de plan de dernière minute est tout même bien accueilli par l’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick.

«L’arrivée du variant nous met dans l’incertitude, on voit comment ça affecte les communautés au complet. Il faut être vigilant», exprime son président, Gérald Arseneault.

Il appelle désormais la province à repousser la reprise des cours en présentiel chaque jour à la rentrée de septembre et privilégier un «semblant de stabilité».

«Nos gens sont épuisés, ils veulent terminer l’année avec le moins de changement possible et ménager le peu d’énergie qui leur reste», lance-t-il.

«On demande à nos décideurs de se brancher et d’arrêter de jouer au yo-yo. Les enseignants ont dû revoir leur approche, se préparer, les directions ont dû en baver pendant deux semaines, repenser les horaires, l’organisation des espaces, la circulation dans les couloirs. Ces gens ont mis des journées de travail pour rien.»

Les échos sont similaires du côté de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Son président, Simon Thériault, aimerait que l’année scolaire se termine comme elle a commencé.

«On ne pense pas qu’un changement majeur de quotidien à deux mois des vacances soit bénéfique, ça cause beaucoup de stress et d’incertitude chez les élèves», affirme-t-il.

L’élève de la Polyvalente Thomas-Albert note que bien des jeunes veulent avant tout se concentrer sur les examens de fin d’année et préfèrent éviter un nouveau changement dans leur routine. «On préfère un système stable qui entraîne peu de changements plutôt que des annonces de dernière minute», ajoute-t-il.

Chantal Varin, directrice de l’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, est aussi de cet avis. Depuis plusieurs jours, elle reçoit nombre d’appels et de courriels de la part de parents inquiets.

Certains craignent que la fréquentation des écoles à temps plein facilite la propagation du virus.

«Certaines écoles sont surpeuplées, on ne pourra pas assurer la distanciation partout. C’est impossible dans des classes de 28 ou 30 élèves, dans les corridors, pour l’heure du dîner», souligne Chantal Varin. «Ce n’est pas le moment de faire des pas de l’avant, c’est le temps d’être prudent. Toute la population n’est pas vaccinée et on sait que les jeunes sont des vecteurs de propagation.»

Elle aussi propose de maintenir le statu quo jusqu’à l’été. «On crée une nouvelle incertitude pendant deux semaines. Les jeunes commençaient à prendre le rythme. Pourquoi déstabiliser sans cesse la population?»