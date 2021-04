Politique municipale: pas facile pour une femme de faire sa place

Elles baignent dans le monde de la gouvernance locale depuis neuf, treize, dix-sept et même dix-neuf ans, mais s’apprêtent bientôt à tourner la page. Avec la mairesse actuelle de Saint-Quentin, les conseillères Marie-Josée Thériault, Jocelyne Querry-Bossé et Martine Côté ont accepté de revenir sur ces nombreuses années autour de la table. Elles nous parlent de leur fierté, mais surtout du poids de la minorité, étant femmes dans un domaine si masculin.

Les femmes représentent 29% des candidats aux élections municipales cette année comparativement à 27,4% en 2016 et 27,17% en 2012.

Si leurs collègues masculins dominent toujours les bulletins de vote, c’est parce que les candidates se frappent encore aujourd’hui à des barrières supplémentaires en tentant de s’investir.

Marie-Josée Thériault, Jocelyne Querry-Bossé et Martine Côté, les conseillères sortantes à la Ville de Saint-Quentin et Nicole Somers, la mairesse par acclamation, se souviennent que faire le saut en politique municipale n’a pas été tout rose, même si cela en a valu la peine.

Il leur a fallu faire leurs preuves pour mériter le respect et l’admiration de leurs collègues dans d’autres municipalités.

Il leur a aussi fallu faire plusieurs sacrifices familiaux et travailler sur leur confiance en soi pour mener à bien les dossiers dont elles sont si fières aujourd’hui.

«Personnellement, je peux dire que lorsqu’on se rencontre entre maires à l’AFMNB (l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick), les nouvelles arrivées doivent prendre leur place», a commencé Mme Somers.

«C’est comme si un homme rentre au poste de maire, et il est déjà accepté. Il n’a besoin de rien faire, il fait partie du boy’s club. Pour les femmes, ce n’est pas si facile. Il y a un bel accueil au sein du conseil, mais si tu t’en vas à un autre niveau, c’est un autre défi.»

Le conseil municipal de Saint-Quentin a été pendant longtemps formé majoritairement de femmes.

Cela n’a pas toujours été le cas.

«J’ai fait cinq mandats. À l’époque, il y a une année où j’étais seule avec des hommes. J’étais dans la trentaine et eux dans la cinquantaine. Ouf, il a fallu que je prenne ma place» , a soufflé la conseillère Thériault.

«Il a fallu que je parle fort parce que non, ils ne m’écoutaient vraiment pas.»

Après quelque temps en politique municipale, Mme Somers assure toutefois que l’expérience devient beaucoup plus agréable.

«Je pense qu’après que notre place a été taillée, il y a une acception qui (s’installe). Tu rentres dans le boy’s club à moitié et c’est beaucoup plus plaisant, même si ça devrait être comme ça dès le début!»

Un manque de confiance?

Non seulement les candidates municipales doivent convaincre leurs homologues masculins de leur valeur, elles doivent aussi souvent, s’en convaincre elle-même, du moins au début.

«Lorsque je me suis présenté la première fois, j’ai pensé: “Est-ce que je vais être reconnue au sein du conseil? Est-ce que je peux apporter quelque chose? Est-ce que j’ai les connaissances?” On se questionne beaucoup plus, je pense, de ce côté-là. On a tendance à se dévaloriser quand on ne devrait pas», a témoigné la mairesse.

«On réfléchit différemment des hommes!», est intervenue Mme Thériault.

En discutant avec des potentiels candidats et candidates, ces différences auraient d’ailleurs sauté aux yeux de la conseillère.

«Ça m’a frappé de voir comment différentes étaient leurs questions. Chez la fille tu pouvais voir une insécurité et pourtant mon dieu, qu’elle avait tout ce qu’il faut!»

Les conseillères Querry-Bossé et Côté sont du même avis.

Les femmes en politique ont plus tendance à se remettre en question que les hommes, selon elles.

Mme Somers ajoute que même une fois en poste, les femmes sont souvent moins nombreuses à prendre la parole, par exemple, lors des assemblées générales.

Il faudra des années et plusieurs leaders féminins pour atteindre une vraie parité, selon elle, et non seulement au niveau des statistiques.

Équilibre famille-travail

C’est un fait: encore aujourd’hui, en 2021, la responsabilité de la garde d’enfants et des tâches domestiques repose toujours sur la femme plus que sur l’homme.

Concilier ses responsabilités d’élus municipaux avec un emploi et une vie familiale peut donc être très compliqué à jongler.

Il s’agit d’ailleurs de l’une des plus grandes barrières pour les femmes qui veulent se lancer en politique à ce jour.

Pour sa part, Mme Côté avance qu’elle comprend tout à faire pourquoi certaines femmes choisissent de ne pas s’investir pour cette raison.

«Pour être conseiller ou conseillère, il faut maintenant que tu aies du temps à donner à ta ville. Même si je n’étais pas là il y a 30 ans, je sais que c’est beaucoup plus exigeant, beaucoup plus demandant aujourd’hui parce que les citoyens ont confiance en leur conseil et reviennent demander beaucoup plus de choses.»

La conseillère précise que pendant ses six premières années au conseil, elle était sur le marché du travail.

Elle note que l’expérience était beaucoup plus épuisante à ce moment.

«Si les hommes ne se présentent pas, ce n’est pas pour les mêmes raisons que les femmes», ajoute Mme Côté.

«Les femmes, nous allons souvent penser à nos défis familiaux et à l’éducation de notre famille avant de nous présenter. Les hommes ne verront pas ça pareil.»

Faire le saut

Les quatre femmes de Saint-Quentin estiment que l’école jouera un rôle important dans l’avenir des femmes en politique.

«Il faudrait commencer à parler aux jeunes de ce qui est un gouvernement plus en profondeur. Surtout quand tu penses que certains adultes ne savent pas que l’argent du gouvernement sort de leurs poches», lance Mme Thériault.

En attendant les changements systémiques, la mairesse considère cependant que les femmes devront tout simplement foncer.

«J’en ai appris beaucoup ici comme: qu’est-ce qu’une ville? Qu’est-ce qu’elle fait? Au niveau du budget, je ne suis pas sûr si je ne savais pas avant moi non plus où ils prennent notre argent et ce qu’ils en font. On ne sait pas tout ça en tant que citoyens ordinaires», confie Mme Côté.

Pour faire partie d’un conseil, Mme Querry-Bossé maintient que les candidats n’ont pas besoin de connaître tous les dossiers à l’avance.

L’essentiel est d’avoir sa municipalité à cœur, du temps à donner et d’être transparent, selon elle.

«Moi je me suis présenté pour la première fois il y a 17 ans. C’était pour un mandat d’un an et demi. Je ne savais pas si j’allais aimer ça ou non et finalement voilà… je suis restée tout ce temps!»