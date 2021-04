Saisie d’armes à feu et de cocaïne: deux individus arrêtés

Deux personnes ont été arrêtées à la suite de la saisie de neuf armes à feu et de la cocaïne à Holmesville, près de Perth-Andover, le 9 avril.

Trois mandats de perquisition ont été exécutés dans une résidence du chemin Doherty. Les policiers ont saisi neuf armes à feu, dont certaines étaient entreposées de façon négligente et une était chargée. Ils ont aussi saisi ce qu’ils croient être de la cocaïne, ainsi que des objets associés aux drogues.

Un homme de 32 ans, de Holmesville, et un homme de 34 ans, de Moose Mountain, ont été arrêtés sur place. Le premier a été mis en garde à vue et devait comparaitre lundi, et le second a été libéré sous certaines conditions et comparaîtra en cour à une date ultérieure.

Des membres du Détachement de Saint-Léonard et de la Section des chiens policiers de la GRC ont participé à l’exécution des mandats, et des drones ont été utilisés.