Situation complexe à l’Hôpital d’Edmundston

La situation est tendue à l’Hôpital régional d’Edmundston, dans une région où des cas de COVID-19 font toujours leur apparition. Le responsable de l’unité qui soigne les patients atteints de cette maladie, le Dr John Tobin, témoigne de la situation.

Lundi, 11 patients atteints de la COVID-19 se trouvaient dans cette unité, dont sept aux soins intensifs. Six d’entre eux sont sous respirateur.

Compte tenu du nombre de travailleurs de la santé et de l’équipement, ce nombre de patients atteints d’une forme grave de la COVID-19 approche la capacité de l’hôpital.

«On a déterminé que la capacité est d’environ neuf avec le personnel qu’on a en place», dit le Dr Tobin.

Il affirme toutefois que la possibilité de transférer des patients à l’hôpital régional Dr. Everett Chalmers à Fredericton si le besoin se présente accorde une certaine marge de manœuvre à l’Hôpital régional d’Edmundston.

Deux patients y ont déjà été transférés la semaine dernière. Si un autre patient a besoin de soins intensifs à Edmundston, il faudra peut-être amorcer un nouveau transfert, selon lui.

«Si on est aux soins intensifs, ça veut dire que la condition est critique. (Leur état de santé) peut aller d’un bord comme de l’autre», dit le Dr Tobin.

Il explique que les patients sont déplacés vers les soins intensifs ou vers l’unité de COVID-19 selon leur niveau de santé qui peut changer fréquemment. Il décrit cela comme une «danse de patients».

«Les chiffres changent parce que l’état des patients change. Et franchement, avec la COVID, leur état change très rapidement», dit le docteur.

Une maladie «frustrante»

Les nouveaux patients hospitalisés sont généralement plus jeunes que ce n’était le cas avant les variants.

Le Dr John Tobin explique que la maladie peut être aussi sévère chez les plus jeunes que chez les plus âgés, même s’il n’y a pas de comorbidités ni de maladie sous-jacente.

Les personnes infectées peuvent ne présenter aucun symptôme, avoir des symptômes légers ou avoir une forme grave de la maladie.

«C’est ça qui est frustrant avec la COVID-19. Ça peut atteindre les personnes plus jeunes et ça ne les empêche pas de développer une forme sévère de la maladie.»

Les patients plus jeunes mis au ventilateur ont tout de même une meilleure chance de se remettre de cette étape difficile que les plus vieux.

«Avoir un patient de 38 ans qui décède comme on l’a vu la semaine passée, c’est une quasi-catastrophe parce qu’on ne s’attend pas à voir de jeunes patients ne pas passer au travers.»

Même si plusieurs médicaments sont en usage ou à l’essai pour tenter d’atténuer la maladie, le décès d’un homme si jeune démontre que la COVID-19 est imprévisible, selon le Dr Tobin.

Chasser le doute

Si «la grande majorité» de la communauté suit bien les consignes, le docteur croit que le confinement complet annoncé en fin de semaine aura l’effet escompté et qu’il permettra de garder la région sous contrôle.

«Ça va servir à faciliter la compréhension des gens. S’il y en a qui se demandent “Est-ce que je devrais aller là, ou aller visiter mon voisin?” La réponse est beaucoup plus facile. C’est non. C’est plus clair pour tout le monde.»

Il espère que cette mesure sera suivie d’une diminution assez rapide du nombre de cas dans la région, mais il estime qu’il risque quand même d’y avoir de nouveaux cas dans les prochains jours alors que certains contacts des cas déjà confirmés développent des symptômes.

«Ça ne me surprendrait pas qu’on nous prolonge le confinement d’une autre semaine», dit le médecin.

Il se dit toutefois encouragé que la vaccination avance bien.

Environ 31% de la population de la zone 4 était vaccinée samedi, d’après une mise à jour de la Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick.