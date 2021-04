Suspension temporaire des élections: une solution simpliste estime Michel Soucy

Michel Soucy, maire d’Atholville et président de l’AFMNB, estime que l’élection du 10 mai pour le Madawaska demeure toujours réaliste. - Archives

La décision d’Élection NB de suspendre les élections municipales dans certaines communautés du Madawaska à la suite de leur passage en confinement laisse perplexe la direction de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

«On risque de rencontrer certains problèmes, surtout si les choses traînent en longueur.»

C’est là l’opinion du président de l’AFMNB, Michel Soucy. Celui-ci croit qu’Élection NB a peut-être été un peu trop prompte à annoncer la suspension temporaire des élections dans six communautés du Nord-Ouest. En fait, il va même jusqu’à dire que l’organisme y est allé avec une solution des plus simplistes au lieu de se creuser les méninges et de faire preuve d’innovation.

Il craint notamment que la décision d’Élection NB ne cause de la confusion auprès de la population, et ce, tant au Madawaska que dans le reste de la province qui, elle, pourra toujours voter le 10 mai prochain.

Pour ce qui est des communautés actuellement touchées par les mesures de confinements, l’élection devra avoir lieu au plus tard 30 jours après la levée des restrictions.

Cette situation, si elle perdure, pourrait occasionner des délais non seulement pour les communautés du nord-ouest, mais ailleurs en province puisqu’on ne prévoit pas divulguer les résultats des élections le soir même du scrutin. En fait, ils ne le seront pas avant que les citoyens du Madawaska aient pu également s’exprimer.

«Je me mets dans la peau d’un candidat d’ailleurs en province qui doit attendre plusieurs jours après l’élection pour savoir s’il a été élu ou non. Ce n’est pas évident, surtout que les gens qui travaillent dans les bureaux de scrutins, eux, le sauront. C’est très frustrant», souligne-t-il.

Vote par courrier

M. Soucy aurait préféré qu’un système soit mis en place pour permettre aux électeurs qui travaillent dans cette région, mais qui ont droit de vote dans une autre, de voter à distance. Il cite notamment le vote par courrier qui pourrait être utilisé pour régler une grande partie de la problématique et éviter de retarder le processus pour l’ensemble de la province.

«Il me semble qu’on a le temps de mettre en place un autre mécanisme, un autre processus que le vote traditionnel au bureau de scrutin», souligne-t-il, ajoutant que d’ici à ce que la situation s’améliore au Madawaska, elle peut toujours se dégrader ailleurs, ce qui ne fera que retarder encore davantage les délais et les assermentations.

M. Soucy rappelle que les délais, le monde municipal y a déjà goûté puisque les élections générales devaient avoir lieu à pareille date l’an dernier.

Lui-même maire d’Atholville, il avait une année de plus à son mandat que la majorité des élus de la province puisque son conseil a été élu en 2015, à la suite d’un regroupement avec certains DSL voisins. Le conseil actuel en est donc à sa sixième année.

«La très grande majorité des élus ont choisi de prolonger leur mandat d’une année, mais ces gens-là sont aujourd’hui fatigués et veulent soit se retirer de la vie politique, soit être reconfirmés dans leur poste», souligne le maire.

M. Soucy avait choisi de prendre sa retraite du monde municipal et, du coup, il s’attendait à ne plus être à la barre pour son village après l’assermentation du nouveau conseil.

Ironiquement, il connaît même le nom de son successeur, Jean-Guy Levesque, ce dernier ayant été élu par acclamation à la fin des mises en candidatures, vendredi.

M. Soucy doit attendre en théorie jusqu’au 20 mai – soit après les possibles demandes de recomptages – avant de quitter la mairie.

«Dans l’état actuel des choses, ça donne de drôles de scénarios, et ce n’est pas plaisant pour personne. Ni pour ceux qui ont

été élus et qui pourraient devoir attendre ni pour ceux qui veulent partir», dit-il.

Son cas est d’autant plus particulier que son mandat de président de l’AFMNB arrive à terme.

Selon M. Soucy, bien que sur pause pour l’instant, l’élection du 10 mai pour le Madawaska demeure toujours réaliste.

Il demande du coup au ministère des Gouvernements locaux et à Élection NB d’évaluer la situation et de trouver des options pendant qu’il est encore temps… Car le temps commence à presser, et les chances que la situation revient à la normale d’ici la prochaine semaine sont minces.