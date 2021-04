Gouvernance locale: «Le changement ne se fera pas sur une base volontaire», tranche l’AFMNB

Les municipalités francophones ont tranché. La réforme de la gouvernance locale doit prévoir une pleine municipalisation de la province. Sinon, tout cet exercice n’aura servi à rien, ou presque.

La semaine dernière, lors d’une assemblée spéciale organisée par l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, les municipalités membres ont été invitées à se prononcer sur l’une des trois options retenues par l’organisme provincial dans sa réflexion sur l’avenir de la gouvernance locale. Les options sont décrites en détail dans un rapport préparé par les économistes André Leclerc et Pierre-Marcel Desjardins pour le compte de l’AFMNB.

La vaste majorité des membres, soit 79%, ont affirmé préférer une option surnommée «La mise à jour du modèle Finn», qui fait référence à un rapport déposé par Jean-Guy Finn, commissaire à l’avenir de la gouvernance locale en décembre 2008. Quarante-cinq des 50 municipalités membres ont participé au vote.

En résumé, il s’agit de regrouper les 104 entités de gouvernance locale et les 236 districts de services locaux de la province afin de créer 53 municipalités qui couvriraient l’ensemble du territoire. Ces municipalités seraient regroupées en 12 districts de services régionaux qui auraient la responsabilité de gérer certains services essentiels. En moyenne, ces nouvelles municipalités compteraient près de 14 000 habitants et une assiette fiscale de 1,3 milliard $.

«Nous avons toujours demandé la pleine municipalisation. Le changement ne se fera pas sur une base volontaire. Le gouvernement devra imposer le changement. La municipalisation n’arrivera pas avec des demi-mesures d’encouragement seulement. Une grande majorité des municipalités, 79%, ont voté pour la mise à jour du rapport Finn. Ce n’est pas une mince marge. C’est certain que les grandes villes sont en faveur, mais ça veut aussi dire que les petites municipalités l’appuient aussi», a dit Frédérick Dion, directeur général de l’AFMNB, lors d’une rencontre éditoriale à l’Acadie Nouvelle, à laquelle a aussi participé le président de l’organisme, Michel Soucy.

Le ministre Daniel Allain a dévoilé son livre vert sur la gouvernance locale au début avril. L’objectif, selon lui, est de moderniser le système de gouvernance locale, qui date de plusieurs décennies, en vue de mieux répondre aux besoins de la population du Nouveau-Brunswick.

«Le résultat du vote nous confirme cette volonté d’y aller avec des changements qui ne sont pas des demi-mesures. Si on veut des communautés avec des outils pour se développer, il faut des entités viables. C’est sûr que ça brasse les choses, mais l’idée est de dire qu’il faut passer à la prochaine étape. Ça fait 30 ans qu’on en parle et 50 ans que les structures n’ont pas évolué», ajoute M. Dion.

Deux autres possibilités étaient à l’étude par l’AFMNB. La seule autre option prise réellement au sérieux par les municipalités consiste à regrouper des DSL à l’un des 104 gouvernements locaux existants. Ces 104 nouvelles entités seraient ensuite regroupées en 53 conseils intermunicipaux qui auraient à gérer les services de police, d’incendie et les routes.

Le pire scénario

L’option la moins populaire consiste à regrouper des DSL en de nouvelles municipalités. Le rapport des économistes décrit cette option comme étant un «chapelet de petits îlots dispersés sur un large territoire» qui ne tient pas compte des communautés d’intérêts.

Frédérick Dion craint cependant qu’elle soit considérée par le ministre Allain dans sa réforme, car le livre vert évoque la possibilité d’instaurer la démocratie dans les DSL en établissant des entités de gouvernance locale nouvelles ou remaniées.

«C’est une fausse pleine municipalisation. Ce serait le pire des scénarios. On ferait croire qu’on fait quelque chose. Qu’est-ce que les gens de Madran (près de Pointe-Verte) ont en commun avec Salmon Beach (près de Bathurst)? À part des régimes de taxation similaires, ce ne sont pas des communautés d’intérêts, mais plutôt des prolongements de municipalités avoisinantes.»

Une réforme pour Saint-Jean?

L’AFMNB craint aussi que le gouvernement provincial conçoive une réforme qui sera uniquement à l’avantage fiscal des trois grandes cités, Moncton, Fredericton et Saint-Jean.

«Les cités ne veulent pas la pleine municipalisation, ce n’est pas très important pour eux. Elles veulent des formules où les municipalités avoisinantes et dans certains cas, les DSL, paient pour les infrastructures», explique M. Dion.

«Ce qu’on craint c’est une réforme pour aider les cités qui consisterait à libérer le champ de taxation et d’impôt foncier pour le transférer aux municipalités. Pour les grandes municipalités, ça représente des millions de dollars, mais pour les petites municipalités en région rurale, ça ne veut pas dire beaucoup. On créerait davantage d’iniquité. Pour nous, ce serait un constat d’échec si on achète le discours des trois grandes cités sans aucunement régler le problème de morcellement et de vitalité.»

L’organisme reconnaît que le ministre Allain aura le dernier mot sur les détails de la réforme, mais il espère convaincre le gouvernement provincial du bienfait de sa position grâce à un mandat fort provenant des municipalités.

«On voulait un mandat fort pour dire au ministre Allain, voici notre document avec notre façon de voir l’avenir. Est-ce que le ministre va tout prendre en considération? J’imagine qu’il va nous dire ce qu’il dit depuis le début, ‘‘Tout est sur la table’’. Au moins nous avons quelque chose pour démontrer que nous avons l’appui pour entreprendre des changements majeurs», dit Michel Soucy, maire d’Atholville et président de l’AFMNB.