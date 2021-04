Les avocats du Dr  Ngola soupçonnent le gouvernement de cacher de la preuve

Les avocats du Dr Jean-Robert Ngola sont persuadés que le cabinet du premier ministre et le Réseau de santé Vitalité leur cachent des documents pertinents à la défense de leur client.

C’est ce que ceux-ci ont laissé sous-entendre mardi au Palais de justice de Campbellton. Ceux-ci avaient alors rendez-vous afin de régler la question de la divulgation de la preuve contre l’ancien docteur de Campbellton accusé d’avoir enfreint en mai 2020 l’arrêté d’urgence obligatoire de la province du Nouveau-Brunswick en lien avec la COVID-19.

Plus précisément, il lui est reproché de ne pas avoir respecté les consignes de quarantaine à son retour d’un voyage personnel effectué dans une autre province.

L’audience de gestion de cas de mardi devait régler des avis de requêtes concernant certains documents qui émaneraient de tiers partis, notamment du cabinet du premier ministre, des certains hauts fonctionnaires, ainsi que du Réseau de santé Vitalité.

Ces documents ne font pas partie de la preuve retenue et soumise par la Couronne.

Dans sa demande, la défense tente notamment de mettre la main sur des échanges entre le bureau du premier ministre et la GRC. Selon l’hypothèse de la défense, ces documents pourraient démontrer une ingérence du cabinet du premier ministre – donc une ingérence politique – dans cette affaire.

«Je sais qu’il manque des documents, mais rien n’émane du bureau du premier ministre. Ils ne partagent rien. Vitalité et la Sécurité publique n’ont pas tout partagé non plus. On demande des choses très précises et on tente de nous faire des entourloupettes», a noté l’avocat de M. Ngola, Me Christian Michaud.

À l’inverse, tant le procureur de la Couronne, Me Sébastien Michaud, que l’avocat délégué par Vitalité et la Sécurité publique, Me Daniel Surette, affirment avoir remis l’ensemble de la preuve qu’ils comptent utiliser et qu’ils ont à leur disposition.

«On n’a rien d’autre. On a donné tout ce que l’on avait en main à la défense. Je ne peux divulguer ce qui n’existe pas», a répété à quelques reprises Me Sébastien Michaud sous l’insistance de ses confrères de la défense. Quant à Me Surette, il soutient qu’il retournera vérifier si d’autres documents pourraient être remis à la défense.

Du coup, si la Couronne se dit prête à passer à la prochaine étape, ce n’est pas le cas de la défense qui estime qu’il reste encore trop de zones grises à régler en lien avec la preuve. Elle voudrait notamment mettre la main sur tous les documents touchant de près ou de loin le Dr Ngola entre mai et septembre 2020.

Cette impasse a forcé la juge Ann Dugas-Horsman à reporter le début des audiences prévues la semaine prochaine. Elle a plutôt convoqué les parties à revenir en cour les 11, 12 et 13 mai dans l’espoir de régler tous les dossiers en conflit et commencer les audiences, question de pouvoir respecter l’échéancier du procès prévu en juin.

D’ici là, le représentant de Vitalité et de la Sécurité publique effectuera d’autres vérifications auprès de ces instances

La juge a par ailleurs ordonné que l’accusé soit présent – en personne ou par voie électronique – lors de la prochaine audience fixée le 11 mai afin que celui-ci règle un autre sujet en litige dans ce dossier, soit le choix de la langue des procédures.