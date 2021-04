Parcs Canada suggère à Yvonne Vautour de plier bagage

Pas de répit pour la famille Vautour. Deux mois après la disparition du résistant acadien, la direction du parc national Kouchibouguac invite la veuve de Jackie Vautour, Yvonne, à déménager ses biens hors du parc.

Une roulotte et une petite cabane installées le long de la route 117 à l’entrée du parc Kouchibouguac. Pas d’eau, pas d’électricité, des conditions de vie très rudes. C’est dans ce décor, pendant presque 40 ans, qu’Yvonne et Jackie Vautour, deux irréductibles symboles de la contestation des expropriés de la région, ont vu passer les années.

Depuis la disparition de son mari, en février dernier, Mme Vautour réside auprès de ses proches à l’extérieur du parc.

Bien que jugée illégale, la présence du couple a longtemps été tolérée par la direction du parc national. Dans une lettre du 6 avril, toutefois, la directrice du parc Géraldine Arsenault propose à Yvonne Vautour «d’ouvrir la discussion concernant les prochaines étapes».

«Par la présente, je souhaite vous communiquer que nous sommes prêts à collaborer avec vous afin d’aider à transporter vos effets personnels et les structures que vous souhaitez garder vers un endroit qui vous convienne à l’extérieur du parc national. Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi aider à trouver un lieu où vos avoirs peuvent être entreposés, en attendant une coordination et une décision par vous-même ou votre famille», écrit-elle.

«J’aimerais aussi vous signaler que, si vous souhaitez que M. Vautour soit enterré dans le Cimetière Saint-Vincent-de-Paul (dans le parc), comme le souhaient beaucoup des anciens résidents du parc, il est possible de coordonner avec notre personnel afin de choisir un lot.»

Depuis qu’il en a fait la lecture, le fils de Mme Vautour, Edmond, ne décolère pas. Il juge que le moment est inapproprié de relancer de vieilles disputes, alors que sa mère, aujourd’hui âgée de 87 ans, traverse un deuil difficile. «Elle vit une grande souffrance, c’est trop pour elle», lance-t-il. «C’est une vraie honte d’envoyer une telle lettre.»

Pour Edmond et les siens, pas question d’abandonner ce lien tangible avec leur terre de Kouchibouguac. Il a demandé à son avocat, Michael Swinwood, de préparer une contestation par voie écrite. «Moi, mes frères, mes sœurs, nous allons toujours nous occuper du terrain. Mon père et ma mère n’ont pas fait tout ça pour rien, exprime-t-il. Ça représente la résistance pour les droits des expropriés. Ce qu’on comprend de la lettre, c’est qu’ils veulent tout enlever, cacher l’histoire, faire comme si rien n’est arrivé là.»

Plusieurs membres de la famille continuent d’occuper le terrain. Edmond Vautour prévient qu’ils ne se laisseront pas déloger facilement. «Nous sommes encore là et on n’a pas peur de mourir. Le sang n’a jamais coulé à Kouchibouguac, est-ce que c’est ça qu’ils veulent? S’ils embarquent sur les terres des Vautour, ça ne sera pas beau.»

Le ressentiment est encore vif chez les Vautour. Ils n’oublient pas la démolition au bulldozer de leur maison de Claire-Fontaine en 1976, sur ordre du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Ils se souviennent aussi des efforts déployés par les employés du parc à l’automne 2014 pour bloquer la rénovation de l’habitation du couple bâtie trois décennies plus tôt.

L’Acadie Nouvelle a demandé à Parcs Canada de préciser les intentions de l’agence en cas de refus de la famille. Nous n’avons pas reçu de réponse.

Yvonne et Jackie Vautour – Archives

La bataille juridique se poursuit

Au cours des cinq dernières années, la réclamation des Vautour et de plus de 120 familles qui réclament des titres métis ancestraux sur le territoire de Kouchibouguac a frappé un mur. Les différents tribunaux ont refusé de reconnaître l’existence d’une communauté métis acadienne dans leur région.

L’an dernier, le juge Jean-Paul Ouellet a radié Jackie Vautour et les familles de leur demande. Le jugement a été confirmé par la juge de la Cour d’appel Lucie A. Lavigne.

«Il est évident et manifeste qu’une affaire où l’on tente de remettre en cause une question qui a été tranchée définitivement dans toutes les instances judiciaires, après la tenue d’un procès complet, ne révèle pas une cause raisonnable d’action», peut-on lire dans sa décision.

Le dernier plaignant dans cette affaire, Stephen Augustine, chef héréditaire mi’kmaq du district de Sigenigteouk, entend continuer à représenter les intérêts de ces familles devant les tribunaux et espère réussir à établir un titre ancestral mi’kmaq sur ce territoire.

«Je fais la promesse aux expropriés du Parc National Kouchibouguac de retourner les terres et toute compensation à venir de la Cour pour l’expropriation abusive des familles de ce qui est maintenant connu comme le Parc National Kouchibouguac», mentionne-t-il dans une entente signée avec Edmond Vautour.

Selon Me Swinwood, qui représente les expropriés depuis 2015, les pourparlers se poursuivront en Cour du Banc de la Reine au cours des prochaines semaines pour établir un nouvel échéancier. «Ces démarches concernant les droits ancestraux ne sont pas terminées», dit-il. «Le parc n’a pas d’autorité pour juger d’un empiétement sur un terrain non cédé par le peuple Mi’kmaq.»