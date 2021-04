Centre de traitement des dépendances à Campbellton: la patience est de mise

Le projet du nouveau Centre résidentiel de traitement des troubles concomitants et de dépendances prévu à Campbellton nécessite encore plusieurs travaux et n’ouvrira visiblement pas ses portes avant 2023, voire même 2024.

C’est ce que le directeur principal des Services de soutien du Réseau de santé Vitalité, Martin Pelletier, a révélé mardi lors de la rencontre publique du conseil d’administration de l’organisation.

D’importants travaux sont à prévoir dans le bâtiment qui était pourtant pratiquement terminé pour sa vocation initiale, soit devenir le Centre d’excellence en santé mentale pour jeunes.

Annoncé en 2015 sous le gouvernement de Brian Gallant, le Centre d’excellence en santé mentale pour jeunes devait accueillir de jeunes patients d’un peu partout en province souffrant de troubles sévères. Il a été construit en prévision de loger une quinzaine de jeunes âgés de 12 à 18 ans pour des séjours variant de quelques jours à quelques mois.

La construction de ce centre était évaluée à près de 15 millions $.

L’emplacement de l’édifice n’a toutefois jamais fait l’unanimité, critiqué par certains le trouvant trop au nord, trop éloigné des grands centres et des milieux universitaires, et trop près du Centre Hospitalier Restigouche (hôpital psychiatrique). Ces critiques auront eu le dernier mot.

Au printemps 2019, alors que 90% de l’édifice de 25 000 pieds carrés était complété, le gouvernement conservateur de Blaine Higgs mettait les travaux en pause. Quelques mois plus tard, il en annonçait le déménagement dans la grande région de Moncton et la conversion de l’édifice restigouchois en Centre résidentiel de traitement des troubles concomitants et de dépendances.

Un budget de construction frôlant les 10 millions $ a déjà été consenti par Fredericton pour l’année fiscale 2021-2022 afin de convertir les lieux à leur nouvelle vocation. Selon M. Pelletier, les plans et devis sont en cours de réalisation.

Le projet dans son ensemble comprendra 24 chambres (plus les espaces de supports), soit neuf chambres de plus que pour la clientèle jeunesse.

«On ne parle pas du même volume du tout. Ce qui a été fait à l’intérieur du centre – notamment au niveau de la dalle de béton – devra être cassé pour accommoder les nouvelles fonctions», explique M. Pelletier.

Pour ce qui est du Centre d’excellence pour jeunes en santé mentale qui doit voir le jour dans la région de Moncton, on parle d’un projet d’une valeur de 13 millions $. Un budget de 4,5 millions $ a été prévu pour l’année fiscale 2021-2022.

Le futur établissement sera légèrement plus petit que celui imaginé pour Campbellton, alors qu’on prévoit une capacité d’accueil de seulement huit chambres.

«Le programme est en train de se peaufiner. À titre indicatif, nous n’avons pas encore déterminé le site. La date de fin des travaux demeure encore imprévue. On parle de 2024 ou 2025, et peut-être même plus tard», a indiqué M. Pelletier

Gaspillage

Pour le député libéral de Restigouche-Ouest, Gilles LePage, toute cette histoire a viré en véritable gâchis depuis l’arrivée dans le portrait du gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs. Il demeure persuadé que le choix de Campbellton comme site de référence pour cette spécialité était le bon.

«Tout ce qu’on a fait jusqu’ici, c’est perdre du temps et de l’argent», dit-il.

«L’investissement initial pour le Centre pour jeunes aurait dû être continué. Si ça avait été le cas, nous aurions un centre opérationnel aujourd’hui puisque l’ouverture devait avoir lieu à l’automne 2019. Là, nous sommes 2021, il n’y a pas de centre en fonction ni ici ni à Moncton, et il faudra attendre encore deux ou trois ans avant que ça se concrétise», indique le député.

Il dénonce au passage ce qu’il qualifie de «gaspillage» des fonds publics par le gouvernement Higgs.

«Combien d’argent sera perdu dans cette conversion de l’édifice en Centre de traitement des dépendances? On était à deux doigts de terminer les travaux et voilà qu’aujourd’hui, il faut démolir une partie de ce que l’on vient tout juste de construire. Ce changement d’idée va coûter cher et ça ne fait aucun sens. C’est d’autant plus dommage que l’édifice de remplacement ne sera pas prêt lui non plus avant quelques années», note M. Lepage.