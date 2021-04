COVID-19: seize nouveaux cas mercredi

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé 16 nouveaux cas de COVID-19 mercredi, dont 14 dans la zone 4 (Madawaska-Victoria).

Les 14 nouveaux cas dans la zone 4 concerne trois personnes âgées de 19 et moins, une personne âgée de 20 à 29 ans, trois personnes âgées de 40 à 49 ans, deux personnes âgées de 50 à 59 ans, trois personnes âgées de 60 à 69 ans, et deux personnes âgées de 70 à 79 ans.

Onze des 14 cas sont des contacts de cas déjà confirmés. Les trois autres font l’objet d’une enquête.

Il y a aussi deux cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean), soit une personne âgée de 50 à 59 ans – ce cas est relié à un voyage – et une personne âgée de 60 à 69 ans – ce cas est un contact d’un cas connu.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 141. Il était de 132 mardi.

Les cas actifs se répartissent comme suit: 107 dans la zone 4, 16 dans la zone 1 (Moncton), 10 dans la zone 2 et huit dans la zone 3 (Fredericton).

Il n’y a pas de cas actif dans les zones 5 (Restigouche), 6 (Chaleur / Péninsule acadienne) et 7 (Miramichi).

Dix-neuf personnes sont hospitalisées, dont 13 à l’unité des soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu 1752 cas confirmés de COVID-19 au Nouveau-Brunswick.

Il y a eu 33 décès.

Par ailleurs, la Santé publique a recensé une source possible d’exposition aux endroits suivants à Edmundston: Poste Canada, 4, rue Grondin, les 7, 8 et 9 avril; et Fenêtre Unique, 130, chemin Rivière à la Truite, entre 8 h et 17 h, les 8 et 9 avril.