Disparition d’un jeune homme à Caraquet: les recherches se poursuivent

Les efforts se poursuivent dans la région de Caraquet pour retrouver Benjamin Morais. L’homme âgé de 26 ans est porté disparu depuis plus d’une semaine.

La police a suivi plusieurs pistes pour le retrouver, sans succès jusqu’à maintenant. Si les conditions météorologiques le permettent, le Service de l’air de la GRC sera déployé mercredi pour offrir un soutien aérien aux efforts de recherche.

Jusqu’à maintenant, la police a eu recours à un aéronef téléguidé (drone) ainsi que la Section des chiens policiers et des bénévoles de l’Équipe de recherche et de sauvetage au sol d’Acadie-Chaleur.

Plusieurs bénévoles et des utilisateurs de VTT se sont également joints aux efforts de recherche au cours des derniers jours.

Benjamin Morais a été vu pour la dernière fois le 5 avril dans une résidence sur le boulevard Saint-Pierre Ouest à Caraquet. Des vêtements appartenant à Benjamin Morais ont été trouvés près de la piste cyclable le lendemain. Sa disparition a été formellement signalée à la police le 9 avril.

Samedi, des objets personnels ont aussi été retrouvés par la GRC sur une section de la piste cyclable entre la rue du Portage et la rue de la Gare, à Caraquet.

Benjamin Morais mesure 5 pi 11 po et pèse environ 160 livres. Il a les yeux brun-vert et porte des lunettes. Il a les cheveux courts sur les côtés et plus longs sur le dessus.

Dans un message partagé en grand nombre sur les médias sociaux, la famille affirme soupçonner une possible surdose de Concerta, un médicament normalement émis sur ordonnance destiné à traiter, entre autres, les troubles de déficit de l’attention et d’hyperactivité.

La famille croit qu’il aurait pu être désorienté et en panique et qu’il est possible qu’il se soit caché pour se protéger du froid.

La famille et la GRC demandent à la population de vérifier leurs propriétés pour s’assurer que le jeune homme n’y soit pas et de signaler toutes informations pertinentes à la police.