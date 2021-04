Edmundston: les entreprises digèrent mal le nouveau confinement

Vingt-trois. C’est le nombre de jours que les entrepreneurs du Nord-Ouest ont eus depuis janvier pour respirer un peu. Vingt-trois jours en phase jaune. Le reste, ils l’ont consacré à s’adapter aux restrictions de la phase orange, rouge et du confinement total. Une réalité qui finit par peser lourd, même chez les plus solides.

Mylène Roy, la porte-parole de la pizzeria le Patrimoine, le restaurant l’Écluse, la Boutique de vêtements Fashionista par Douceur de Nuit ainsi que les Hôtels Best Western et Days Inn (qui ont tous les mêmes propriétaires), admet que le reconfinement du Nord-Ouest frappe dur, probablement encore plus que celui de janvier.

«C’est quelque chose à quoi on ne s’attendait pas nécessairement. Oui, il y avait beaucoup de cas (dans la zone 4), mais, par contre, la province semblait nous dire que tout était sous contrôle. Ils nous disaient d’envoyer nos enfants à l’école et que tout allait bien aller. Du jour au lendemain, ça nous a surpris un samedi après-midi de retourner en confinement.»

Mme Roy ajoute que certaines des entreprises qu’elles représentent commençaient tout juste à se relever du confinement précédent.

«Par exemple, à la boutique, avec l’arrivée du printemps, on commençait juste à ressentir l’engouement des gens qui venaient magasiner pour l’été et le printemps. Ça a vraiment mis un “stop” à tout ça.»

La porte-parole dit comprendre la nécessité de mesures sanitaires plus strictes dans la région qui compte 100 cas actifs.

Néanmoins, elle affirme qu’il n’est pas facile de jongler avec toutes les restrictions au quotidien.

Du côté du Patrimoine, la femme d’Edmundston explique que les propriétaires ont décidé de cesser complètement leurs activités, samedi, à la suite de l’annonce du confinement.

C’est dans le but de protéger leurs employés, mais aussi de minimiser les pertes.

Mme Roy estime que les citoyens d’Edmundston sont effrayés de sortir de chez eux depuis la flambée de cas, ce qui a fait chuter la demande.

Pour sa part, le restaurant l’Écluse demeure ouvert pour les commandes à emporter seulement.

Pareil pour la boutique Fashionista.

La porte-parole avance que la boutique continue de diffuser sécuritairement des «défilés de mode» sur les réseaux sociaux pour inciter les gens à magasiner en ligne, mais que l’initiative ne se compare pas au magasinage en boutique en termes de revenus.

Les deux hôtels restent aussi ouverts, a expliqué la porte-parole, mais opèrent bien évidemment à une fraction de leur capacité.

«Ce qui est très dommageable pour nos hôtels présentement, c’est qu’aux frontières, ils ne laissent personne coucher à Edmundston. C’est strictement interdit, même si tu as la permission de coucher au Nouveau-Brunswick. C’est quelque chose qui est dommageable à long terme pour nos entreprises et ça fait mal», a témoigné Mme Roy.

La porte-parole craint que les clients se trouvent de nouvelles habitudes et ne reviennent pas même une fois la crise atténuée.

Tout en tout, Mme Roy affirme qu’elle et son équipe tentent de rester positive pour maintenir le cap.

«Ça devient très difficile, c’est certain, mais on est quand même des gens très positifs. On essaie toujours de s’améliorer, au début de la pandémie par exemple, on ne vendait même pas en ligne et maintenant nous avons trois sites web de ventes», a-t-elle souligné.

«C’est vrai par contre qu’on est tellement à la merci de l’inconnu. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Ça devient très très difficile de continuer à opérer dans cet environnement-là.»

La responsable des communications fait partie des nombreuses personnes au Nord-Ouest qui se questionnent sur l’avenir de la région.

«Je fais partie de l’initiative qui essaie de voir “comment on va faire pour se relancer en tant que région?” On est la région la plus touchée au Nouveau-Brunswick avec nos deux frontières fermées. C’est certain qu’il va falloir penser à tout ça parce que ce n’est pas demain matin qu’on va revoir nos clients.»

Plaidoyer pour un plan de relance

Le maire adjoint d’Edmundston, Éric Marquis, et la Chambre de commerce d’Edmundston tentent de pousser le gouvernement provincial à mettre sur pied un nouveau programme d’aide financière pour les entreprises.

«Je suis très inquiet par rapport aux entreprises dans notre région. C’est la raison pour laquelle on demande de l’aide pour avoir un programme de redémarrage.

Certaines entreprises en sont à leur troisième fermeture due à des mesures de santé publique depuis le début de la pandémie.

«Ce sont des périodes où il n’y a aucun revenu qui rentre, mais où les entreprises ont quand même des dépenses.»

Il explique qu’il avait contacté le gouvernement provincial à ce sujet en janvier, mais qu’il est revenu à la charge ces derniers jours en raison du confinement complet.

Il demande aussi une augmentation du nombre de vaccins dans la région.

«En vaccinant plus de gens, on devrait avoir une diminution du nombre de cas.»

De son côté, la Chambre de commerce d’Edmundston a embauché une firme d’experts-conseils pour tenter de convaincre le gouvernement provincial que les entreprises de la région ont besoin d’aide.

La directrice générale Cathy Pelletier affirme que les discussions vont bon train.

«Après un deuxième confinement et une troisième phase rouge, il y a un essoufflement qui commence à se faire sentir de manière sérieuse avec nos entreprises.»

La pression financière est accompagnée d’un stress relié aux mesures de santé publique qui changent constamment, selon elle.

Cathy Pelletier estime que la santé de plusieurs entreprises dépendra de ce que le gouvernement provincial proposera comme plan de relance.

David Kelly, porte-parole du ministère du Développement économique et des petites entreprises, indique que la ministre Arlene Dunn a récemment rencontré des représentants de la Ville d’Edmundston et que le gouvernement examine les demandes reçues.