Importantes saisie d’armes à feu volées

Un homme âgé de 40 ans de la Première Nation de Metepenagiag (Red Bank), près de Miramichi, fait face à deux accusations en lien avec l’exécution de deux mandats de perquisitions dans la collectivité et l’exécution d’un troisième mandat à Cassilis, près de Sunny Corner.

Le jeudi 8 avril, Matthew Augustine a comparu en cour provinciale à Miramichi et a été accusé de possession de biens criminellement obtenus ayant une valeur supérieure à 5000 $ et de manquement à une ordonnance de probation. Il a été remis en détention et il comparaîtra de nouveau en cour à une date ultérieure.

Le 5 avril, des agents de la GRC ont exécuté deux mandats de perquisition dans la Première Nation de Metepenagiag: un dans une résidence située sur le chemin Micmac et l’autre dans une résidence située sur le chemin Mountain.

Un troisième mandat a été exécuté dans une résidence située sur la route 420, à Cassilis, près de Sunny Corner. Un deuxième homme âgé de 40 ans a plus tard été arrêté dans le cadre de l’enquête.

Lors des perquisitions, les policiers ont récupéré huit armes à feu, une génératrice de marque Honda et deux téléviseurs. Ils ont aussi saisi plusieurs paires de raquettes, de l’équipement d’entretien de pelouse, des cannes à pêche et divers articles de camping.

Dans le cadre de l’enquête en cours, la GRC tente de retrouver les propriétaires des articles récupérés.