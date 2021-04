Plus de 85% des employés de Vitalité ont été vaccinés

Plus de 85% des employés du Réseau de santé Vitalité ont reçu jusqu’ici au moins une dose du vaccin contre la COVID-19.

Dans son rapport livré au conseil d’administration du réseau – son premier complet depuis son entrée en poste en novembre -, la PDG France Desrosiers a indiqué que la campagne vaccination des travailleurs de la santé de son organisation connaît un franc succès.

De décembre au 30 mars, 6700 employés du réseau ont reçu au moins une dose du vaccin, ce qui représente environ 80% du personnel.

Dans les faits, le nombre a même augmenté légèrement depuis les deux dernières semaines, si bien qu’on parle désormais d’un taux de vaccination de 86%.

Au niveau de la direction, on dit souhaiter vacciner l’ensemble du personnel.

«On vise les 100%, c’est sûr», souligne Mme Desrosiers.

Selon elle, les raisons qui expliquent que tous les membres du personnel n’ont pas encore été vaccinés sont diverses. Dans certains cas, c’est le peu de proximité avec les patients qui explique que l’obtention du vaccin est moins pressante. Pour d’autres, il s’agit d’un choix personnel de ne pas se faire inoculer.

«Dans certains cas aussi, il y a eu des délais en raison de la livraison dans certaines zones. Mais on s’attend à d’autres arrivées de vaccins bientôt», souligne la PDG, laissant ainsi entendre que le nombre d’employés vaccinés continuera d’augmenter d’ici les prochaines semaines.

Cela dit, alors que la campagne de vaccination n’est pas encore terminée à l’intérieur du réseau, la nécessité de la seconde dose approche à grands pas pour plusieurs employés déjà vaccinés une première fois. Cette deuxième dose est nécessaire afin d’accroître considérablement l’efficacité des vaccins. Certains employés ont reçu cette deuxième dose, mais il s’agit d’une minorité.

Est-ce que Vitalité a sécurisé suffisamment de doses pour son personnel? Y a-t-il un calendrier de vaccination pour la réception de la seconde dose? Questionnée sur cet enjeu, Mme Desrosiers s’en remet à la Santé publique.

«On suit leurs directives», précise-t-elle, notant que celles-ci sont en constante évolution.

«Il y a deux mois, on gardait des doses en réserve afin de s’assurer d’avoir la même dose du même vaccin pour nos employés. Et là, des études démontrent qu’en raison des variants, il serait peut-être mieux d’administrer un vaccin différent pour la seconde dose. La réponse n’est pas définitive, et c’est vraiment la Santé publique qui va statuer de la démarche à suivre», indique la PDG.

Déficit

La COVID-19 n’est pas dure uniquement sur les employés du Réseau de santé Vitalité, elle est également dure sur les finances. Lors de la rencontre, le réseau a dévoilé ses résultats financiers pour ses 11 premiers mois d’opération, soit d’avril à 2020 à février 2021. On parle donc de 11 mois complets en période de pandémie. Jusqu’à présent, avec un mois en moins (mars 2021), on estime déjà le déficit d’exploitation à 5,94 millions $.

Ce déficit est, en grande partie, lié aux orientations prises pour gérer la pandémie de COVID-19. Ce déficit inclut une perte de revenue des patients (11 millions $) ainsi que des coûts additionnels et non budgétés liés à la pandémie (17,8 millions $).

Départs et postes vacants

La rencontre du conseil d’administration de Vitalité a par ailleurs mis en lumière d’autres statistiques intéressantes. D’abord une hausse des départs volontaires au sein du personnel hospitalier au cours de la dernière année.

Selon les raisons évoquées le plus souvent auprès de l’employeur pour justifier ces départs? Un transfert vers le programme extramural, un changement de carrière, des raisons familiales, des raisons médicales, un manque de stabilité au niveau de l’horaire de travail ainsi que des problèmes de transports.

Aussi, depuis 2018-2019, le nombre de postes vacants est à lui aussi à la hausse dans le réseau. Le pourcentage s’établit à 6,7% pour l’année 2020-2021 comparativement 5,6% pour 2019-2020. En chiffre, cela représente entre 300 et 350 postes permanents vacants (au cours de la dernière année) sur une possibilité de 7500.

L’équipe des ressources humaines est en train d’établir un plan stratégique visant à s’attaquer à cette problématique, notamment par l’entremise des volets de recrutement et de rétention du personnel.

Autre hausse notable, celle du temps supplémentaire. Cette hausse est passée de 2,9% en 2017-2018 à 3,5% en 2019-2020.