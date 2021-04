Républik Nature: Edmundston prête à investir 1,4 million $

La Ville d’Edmundston pourrait investir 1,4 million $ pour le développement d’un projet de destination récréotouristique quatre saisons. L’initiative vise à consolider et développer les atouts de la région afin d’en faire la destination plein air par excellence en Atlantique.

La municipalité s’engage à investir 1,4 million $ sur un projet total d’environ 14,3 millions $, à condition que les deux autres paliers gouvernementaux acceptent de contribuer et qu’une campagne de financement communautaire soit aussi réalisée.

L’initiative, qui fut initiée par un groupe de citoyens et membres du comité de direction de la Coopérative de récréotourisme du Madawaska il y a déjà quelque temps, est connue sous le nom de Républik Nature.

«Il s’agit d’un projet d’envergure pour lequel d’importantes retombées sont à prévoir pour l’économie et le mieux-être de la municipalité et de toute la région», a souligné Marc Michaud, directeur général de la Ville d’Edmundston,dans un communiqué émis mardi soir.

«Il s’inscrit parfaitement avec les objectifs de faire d’Edmundston une destination de choix en matière de tourisme sportif et de plein air.»

Republik Nature souhaite faire de la région un lieu rassembleur offrant des activités dans un écosystème plein air pour tous les goûts et tous les âges.

Concrètement, le projet vise à améliorer les sentiers et les attraits existants, mais aussi développer de nouveaux sentiers de vélo, de marche et de course; édifier des lieux d’observation; de nouveaux parcours (arbre-en-arbre, luge et trottinette de neige), faire l’installation de nouveaux jeux extérieurs et offrir des événements sportifs et culturels tout au long de l’année.