Confinement prolongé dans la région d’Edmundston, Grand-Sault en orange

La région d’Edmundston et du Haut-Madawaska demeureront en phase de confinement pour au moins une semaine, annonce le gouvernement provincial.

La Dre Russell assure qu’«autant de vaccins que possible» sont acheminés dans la région.

La zone 4 (Madawaska-Victoria) compte 104 des 140 cas actifs dans la province. La santé publique fait face à de «nombreux cas de transmission communautaire», note la médecin-hygiéniste en chef.

De plus en plus de jeunes tombent malades et doivent être hospitalisés à cause de la COVID-19, ajoute Dre Russell. La décision sera réévaluée dans sept jours.

«D’autres preuves d’amélioration sont nécessaires» avant tout assouplissement, prévient-elle. Deux sources possibles d’exposition ont été identifiées à Edmundston, au Walmart le 10 avril entre midi et 13 h et au Bureau en gros (Staples), le même jour entre 11 h et midi.

Le gouvernement provincial rappelle que les déplacements ne sont pas permis au sein d’un secteur en confinement, sauf pour la vaccination, un rendez-vous médical, le travail ou pour acheter des biens essentiels.

En raison des progrès dans la région, Grand-Sault et les alentours (Saint-Léonard, Drummond, New Denmark et Four Falls) passeront en phase orange dès jeudi à minuit.

Jeudi, huit nouveaux cas ont été confirmés. Quatre sont dans la zone 4, deux dans la zone 1 (Sud-Est), une zone 2 (Saint-Jean), un dans la zone 6 (Chaleur et Péninsule acadienne). Actuellement, 18 personnes contaminées sont hospitalisées, et 12 d’entre elles se retrouvent en soins intensifs.

Au cours de la conférence, la ministre Shephard a laissé entendre qu’un soutien financier provincial ciblé pourrait être mis en place pour la zone 4 touchées par des éclosions à répétition. «Nous croyons qu’il y aura de l’aide qui sera requise, bien que cela n’a pas encore été défini», indique-t-elle. Plusieurs représentants locaux ont été consultés, ajoute Mme Shephard. Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et Arlene Dunn, ministre du développement économique et des petites entreprises, sont sur le dossier.

Près du quart de la population vaccinée

Jeudi, 157 376 Néo-Brunswickois avaient reçu au moins une dose d’un vaccin, ce qui représente 23,8% de la population. Dans la zone 4, ce pourcentage atteint désormais 35,4%.

«Nous avons dû repousser certaines cliniques mais nous en sommes où nous voulions être», note la ministre Shephard, qui demande à quiconque ayant un proche admissible pour la vaccination de l’en informer.

Autre signe encourageant concernant l’organisation de la vaccination: seulement 0,05% des doses de vaccin expédiées au Nouveau-Brunswick ont dû être jetées, ce qui équivaut à 85 doses.

La responsable de la Santé publique constate que la population ne semble pas bouder le vaccin d’AstraZeneca, malgré la mauvaise presse.

«À ma connaissance, il n’y a pas de gaspillage, les rendez-vous sont comblés et toutes les doses que nous avons reçues sont passées dans les bras de Néo-Brunswickois», déclare Dre Russell.

Elle met en garde les citoyens ayant reçu une dose contre un «faux sentiment de sécurité». «Il faut que tout le monde comprenne que la COVID-19 continuera de poser un risque», note la médecin-hygiéniste, ajoutant qu’il faudra continuer à suivre les directives sanitaires jusqu’à ce que toute la population ait pu recevoir une dose de vaccin, ce qui ne devrait pas arriver avant la fin juin.

Notons également que la province offre désormais des tests de dépistage pour la COVID-19 à tous ceux qui ont été dans un endroit visé par un avis d’exposition, même s’ils n’ont pas actuellement de symptômes. «Si vous pensez avoir un petit rhume printanier ou une grippe légère, vous ressentez probablement les effets d’un des variants de la COVID-19», mentionne Dre Russell.