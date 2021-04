COVID: des suivis de routine de grossesse en zone confinée

«Mieux vaut prévenir que guérir. Donc si tu ne veux pas que la population attrape la COVID-19, ne la force pas à aller régulièrement dans un hot spot.»

C’est ce que croit Joey Couturier de Saint-Quentin.

Lui et sa conjointe, Marie-Josée Landry, attendent leur second enfant, une petite fille qui doit voir le jour d’ici quelques semaines. Puisqu’ils demeurent au Restigouche-Ouest et qu’on ne pratique pas d’accouchement à l’hôpital local, ce dernier doit avoir lieu à l’Hôpital régional d’Edmundston. Idem pour les différents suivis de grossesses.

Mais voilà, ce secteur de la zone sanitaire 4 est aux prises avec une importante éclosion de COVID-19, au point où la Santé publique y a décrété des mesures de confinement.

Mercredi, ils avaient rendez-vous à l’Hôpital régional d’Edmundston pour un suivi de grossesse, un examen de routine. Bien que le Réseau de santé Vitalité ait un protocole strict dans ses établissements afin de minimiser les chances de répandre la COVID-19, le couple s’est beaucoup questionné avant de prendre la route, à savoir si tout cela était bien sécuritaire.

«Personnellement, c’est une source d’inquiétude», confie le citoyen du Restigouche-Ouest et ancien président de la SANB.

«Quand on sait que la région d’Edmundston a beaucoup de cas de COVID-19 et que le virus court abondamment à l’hôpital, on se demande si c’est vraiment une bonne idée de faire venir notre population ici. Nous sommes en bonne santé, mais ma conjointe est quand même enceinte. La dernière chose qu’on voudrait c’est qu’elle contracte la COVID-19 et tombe malade», souligne-t-il.

Son inquiétude dépasse sa simple personne. Il ne voudrait pas être celui qui ramène le virus dans sa communauté.

«Je trouve cela étrange qu’on fasse venir des gens de zones jaunes dans une zone rouge et en confinement. À mes yeux, ça met notre région à risque. Oui, dans certains cas, on n’a pas le choix de se rendre à l’hôpital régional, mais il doit certainement y avoir des alternatives afin d’éviter les déplacements», estime M. Couturier.

Il précise que la problématique n’est pas unique aux suivis de grossesses, mais à une panoplie de services qui nécessitent un déplacement vers Edmundston.

À sa frustration s’ajoute une confusion au niveau de l’isolement. Le couple s’est vu fournir des directives contradictoires pour le retour quant au confinement.

«C’est très difficile de naviguer dans tout cela. On ne sait plus sur quel pied danser», souligne M. Couturier.

Selon lui, il serait possible – le temps que dure le confinement dans le Madawaska – d’effectuer certains tests et suivis médicaux à l’hôpital de Saint-Quentin, discuter avec un professionnel par visioconférence ou encore même mettre à contribution les établissements de soins environnants comme les hôpitaux régionaux de Bathurst et de Campbellton.

«Ce qui se passe aujourd’hui à Edmundston pourrait survenir ailleurs demain. On a un bon exemple de ce que plusieurs autres communautés pourraient vivre advenant des éclosions majeures et une mise en confinement d’une région. Je crois donc qu’on doit songer à des alternatives pour minimiser les déplacements des patients dans les zones à risque sans toutefois faire en sorte que cela ait un impact négatif sur la livraison des services auprès des patients en région», dit-il.

Ce dernier se fait par contre un point d’honneur d’ajouter qu’en aucun moment, sa critique ne remet en cause la qualité du service ou le personnel hospitalier.

«Au contraire, on a toujours été très bien traité, l’équipe est numéro un, ce n’est pas la question. C’est qu’en période de crise, pourquoi ne pas mettre toutes les chances de notre côté? Ce serait beaucoup mieux, il me semble, pour les gens qui doivent s’y rendre, mais aussi ça donnerait un répit au personnel», dit-il.