Délais dans les résultats des élections: «C’est très décevant et illogique!»

La récente annonce par Élections NB de suspendre les élections prévues le 10 mai dans les secteurs du Madawaska touchés par le confinement et du report ailleurs en province du dévoilement des résultats continu de faire des vagues.

S’ils sont enclins à vouloir se plier aux directives émises dimanche par Élections NB, plusieurs élus et candidats à l’élection municipale auraient aimé voir l’organisme gouvernemental emprunter d’autres avenues afin d’assurer la bonne marche du scrutin.

Candidat à la mairie dans la municipalité de Beresford, Bruno Godin n’a pas mâché ses mots en commentant la décision de l’organisme chargé d’offrir les services électoraux aux Néo-Brunswickois.

«C’est très décevant et illogique! Quelqu’un devra m’expliquer le pourquoi derrière cette décision. En quoi le dévoilement le 10 mai en soirée du résultat de l’élection à Beresford pourrait perturber le vote se déroulant un peu plus tard à Edmundston?», a déclaré l’aspirant-maire.

«C’est l’incompréhension totale! Déjà que l’élection a été retardée de 12 mois, le gouvernement et Élections NB avaient une pleine année pour se préparer en conséquence et prévoir des mesures spéciales pour un scrutin en période de COVID-19. Il y a des gens qui n’ont pas fait leur travail…», a martelé Bruno Godin.

Maire élu par acclamation dans le village de Nigadoo, Charles Doucet dit craindre une certaine paralysie des conseils municipaux en raison des délais forcés dans l’assermentation des nouveaux élus.

«Il n’y aura pas moyen d’aller de l’avant avec des projets ou de prendre des décisions tant que le nouveau conseil municipal ne sera pas en place», déplore l’élu de la région Chaleur.

À cet effet, il est bon de savoir que les pouvoirs d’un conseil sortant sont effectivement limités par la Loi sur la gouvernance locale.

Celle-ci interdit entre autres aux élus sortants de prendre, modifier ou abroger un arrêté municipal, de contracter des emprunts ou effectuer des paiements, sauf ceux prévus dans le budget adopté pour l’année en cours et de procéder à l’achat ou à la disposition d’immobilisations.

La loi interdit même aux membres d’un conseil de nommer ou de congédier des fonctionnaires ou des employés municipaux.

«Ceci peut être problématique, advenant que le confinement actuel se prolonge dans le Nord-Ouest. Étant donné que le vote dans les autres régions se ferait tout de même le 10 mai, la période d’entrée en fonction des nouveaux conseils serait retardée et les anciens conseils auraient les mains liées dans l’attente», a affirmé Pascal Reboul, le directeur des politiques de l’Association francophone des municipalités du N.-B.

«Il y a beaucoup de projets à Nigadoo qui ne peuvent pas attendre trop longtemps avant d’être adoptés et des conseillers sortants qui ont déjà donné un an de travail de plus que prévu. Je ne comprends pas trop la décision du gouvernement qui me semble exagérée», a affirmé Charles Doucet.

«C’est un peu décevant, mais on doit se plier à la décision du gouvernement qui a été prise en tenant compte des contraintes imposées par la COVID-19. Le conseil municipal va être paralysé pendant un certain temps, c’est ce qui est dommage», a quant à lui affirmé Edgar Aubé, qui est aussi candidat à la mairie de Beresford.

Questionnée à son tour par l’Acadie Nouvelle, l’opposition libérale demande à Élections NB de ne pas retenir les résultats des élections à l’échelle de la province.

«Le problème, c’est que si tous les résultats des élections municipales sont retenus pendant une certaine période, les municipalités pourraient se retrouver dans l’incertitude à un moment où de nombreuses décisions importantes pourraient être nécessaires», a déclaré le député de Tracadie-Sheila Keith Chiasson, porte-parole libéral en matière de Gouvernements locaux.

À la lumière des nombreuses critiques, M. Chiasson est d’avis que le gouvernement doit agir rapidement pour régler les derniers détails et fournir des solutions pour répondre à ces préoccupations.