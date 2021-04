Le temps doux va se laisser désirer pour encore quelques semaines…

Les premiers véritables et durables signes du printemps vont se faire attendre pendant encore un certain temps, selon les plus récentes prévisions émises par la firme américaine AccuWeather.

Après une première tranche du printemps marquée par des températures relativement chaudes partout au Nouveau-Brunswick, voilà que le mercure amorcera un mouvement à la baisse assez significatif dès la fin de semaine prochaine.

Les températures maximales prévues samedi en plein jour ne devraient guère dépasser 2°C à des endroits comme Bathurst, Caraquet et Campbellton.

Ailleurs dans la province, le mercure devrait se situer à peine entre 4°C et 8°C.

Cette baisse des températures s’amorcera dès vendredi, particulièrement dans le nord-est de la province, alors que le mercure doit chuter d’environ 5°C par rapport aux journées précédentes.

De la neige est même attendue à partir de la nuit de vendredi à samedi dans l’ensemble des régions du Nouveau-Brunswick, à l’exception des secteurs de Saint-Jean et de Fredericton qui devraient recevoir de la pluie.

Cette neige pourrait même se poursuivre jusqu’à dimanche matin dans les secteurs les plus à l’est.

Selon André Monette, chef météorologue de la chaîne spécialisée MétéoMédia, les précipitations prévues ce week-end ne seront pas significatives et devraient se limiter à environ 1 cm par jour.

«Si ça peut en consoler certains, il devrait s’agir des dernières traces de neige de la saison», a indiqué le météorologue avec une bonne dose d’assurance.

Même si le printemps est bien entamé, il ne faut pas s’étonner outre mesure de voir de la neige au sol à cette période de l’année.

Le 15 avril 2018, à Bas-Caraquet, Environnement Canada avait enregistré un total de 102 cm de neige au sol après des chutes de neige notables et plusieurs jours de temps froids dans la Péninsule acadienne.

En guise de comparaison, MétéoMédia dit n’avoir relevé aucune trace de neige actuellement dans les endroits à découvert du même secteur de Bas-Caraquet.

Selon la firme météorologique AccuWeather, les Néo-Brunswickois devront patienter durant au moins un mois avant de savourer le printemps et de goûter régulièrement à des températures de 20°C.

Cette firme va encore plus loin en avançant que les résidents de la Péninsule acadienne pourraient devoir patienter jusqu’à la deuxième semaine de juin avant d’avoir droit aux premiers 20°C de l’année.

Tous les météorologues s’entendent toutefois sur le fait que des prévisions météorologiques émises à si long terme peuvent parfois contenir une bonne dose d’inexactitudes.