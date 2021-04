Les pêcheurs de homard profitent du beau temps pour s’affairer aux préparatifs

Même si la saison de pêche au homard ne commencera pas avant au moins deux semaines dans le nord du Nouveau-Brunswick, de nombreux pêcheurs ont profité du beau temps jeudi pour s’affairer aux préparatifs.

Vince Doiron et deux membres de son équipage étaient de ce nombre jeudi en fin de matinée sur le quai de Caraquet. Ils ont commencé à se préparer il y a quelques jours.

«On attend le beau temps pour commencer. On espère seulement que les pêcheurs n’auront pas de misère comme l’an dernier avec la COVID-19, même si la COVID-19 n’est pas encore disparue. On fait attention entre nous et on espère que ça va bien aller pour tous les pêcheurs cette année!», explique Vince Doiron.

En raison de l’incertitude entourant la pandémie de la COVID-19, la saison a été reportée à la mi-mai, en 2020, dans la zone 23, qui couvre la région Chaleur, la Péninsule acadienne et une partie du comté de Northumberland, et ce, à la demande de plusieurs acteurs clés de l’industrie.

«Ce n’était pas une très bonne année donc, pour 2021, on espère qu’on va arriver à avoir une bonne saison pour payer nos factures», ajoute M. Doiron.

Aucune date d’ouverture n’a encore été fixée, mais la pêche devrait normalement ouvrir vers le 1er mai, fait savoir Martin Mallet, directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes.

«On se croise les doigts, car on se trouve encore en situation de pandémie. On espère qu’il n’y aura pas d’éclosion de la COVID-19 dans les usines. La période de pêche est limitée, donc si des semaines sont perdues, elles ne sont pas remplacées à la fin.»

Quelques indices laissent espérer une bonne saison. Selon un article du site Seafood Source, les ventes de fruits de mer frais ont atteint 548 millions $ USD en mars 2021, une hausse de 13,3% par rapport à la même période en 2020.

«Cette année, il semble y avoir un engouement pour les fruits de mer, particulièrement le crabe et le homard. Les réserves de homard dans les entrepôts ont atteint des taux historiquement faibles. C’est un bon signe que le marché aura faim pour le homard lorsque la pêche débutera.»