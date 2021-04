Meurtre à Grand-Sault: autre ajournement

La cause de Jonathan Beck Fontaine, l’homme accusé d’avoir tué son ex-conjointe à Grand-Sault cet hiver, est ajournée une fois de plus. Cette fois jusqu’au 26 mai.

À la cour provinciale d’Edmundston, mercredi après-midi, l’avocat de M. Beck-Fontaine a réclamé plus de temps pour pouvoir visionner et analyser de nouveaux documents qui lui auraient été présentés la veille en après-midi.

375 nouvelles pages d’informations et onze nouvelles vidéos de déclaration de témoins, a-t-il précisé.

Le procureur de la Couronne a confirmé que de nouveaux documents avaient été partagés avec la défense mardi et ce n’est donc pas opposé à la demande d’ajournement.

Questionné par la juge à savoir si la cause serait en mesure d’aller de l’avant le 26 mai, Me Lemieux, l’avocat de la défense, a affirmé qu’il l’espère, mais qu’il ignore combien de temps il faudra pour analyser ces nouvelles informations et en discuter avec son client.

Selon lui, les onze vidéos de déclarations pourrait s’additionner à une quinzaine d’heures de visionnements.

La juge Nicole Angers a rappelé à l’accusé qu’il était toujours interdit de communiquer avec certaines personnes, les mêmes qui ont été identifiées plus tôt cet hiver.

M. Beck-Fontaine demeurera en détention jusqu’à sa prochaine comparution, qui se fera d’ailleurs encore une fois par visioconférence.