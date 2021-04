Saint-Louis-de-Kent garde un souvenir marquant de Michel Louvain

Le décès de Michel Louvain a des échos jusqu’au Nouveau-Brunswick et tout spécialement à Saint-Louis-de-Kent où le chanteur a séjourné en juin 2008 dans le cadre de l’émission La petite séduction. Le souvenir de son passage dans le village est demeuré bien vivant dans le cœur des habitants de la municipalité acadienne.

Celui que les gens de Saint-Louis-de-Kent ont rebaptisé Michel d’Acadie avait été accueilli en roi par la collectivité. Pendant son séjour de trois jours dans ce village reconnu comme étant le berceau du drapeau acadien, il avait participé à plusieurs activités préparées par les 520 bénévoles. Le responsable du comité organisateur Bernard Landry s’en souvient encore comme si c’était hier.

«On n’avait jamais vu ça à Saint-Louis autant de femmes courir après un homme», a-t-il lancé.

La nouvelle de son décès a créé un choc dans le village. Tout le monde en parle, mentionne Bernard Landry. Il retient du chanteur vedette sa grande générosité, son rire et sa personnalité attachante. Il s’était même offert d’aller visiter deux foyers de soins de la région afin de rencontrer ses admirateurs qui n’étaient pas en mesure de se déplacer. Ces visites n’étaient pas prévues au programme, précise le responsable du comité organisateur, démontrant ainsi son ouverture et sa grande générosité.

«Michel Louvain aimait beaucoup rire», se souvient-il.

L’épisode de la dégustation de la poutine râpée figure certainement parmi les moments les plus loufoques de l’émission.

Levée du drapeau, hymne national, tintamarre, chants et jeux figuraient parmi les activités au programme. Dans une mise en scène inspirée du film Lawrence d’Arabie, dans le décor du Parc national Kouchibouguac, on a remis le drapeau acadien au chanteur qui est devenu ainsi Michel d’Acadie. À la fin de son séjour, Michel Louvain a remercié toute la collectivité en chantant, raconte-t-il.

Dans son message de gratitude, publié par la suite, il a salué du fond du cœur la population de Saint-Louis-de-Kent pour son accueil.

«J’étais convaincu d’être l’un des vôtres dès le premier instant de mon «débarquement» sur vos terres, et même à des lieues sur l’eau lorsque j’entendais le tintamarre de votre bienvenue. Vous m’avez accueilli à cœur ouvert sans jamais m’avoir fait sentir que j’étais d’ailleurs…» (extrait du message de Michel Louvain).

Un mot qui a profondément touché Bernard Landry.

«Nous autres, ç’a été extraordinaire pour notre communauté dans le sens qu’on n’avait jamais de projet qui était rassembleur. Ce projet-là qui est allé chercher 520 bénévoles, ç’a uni la communauté très très fort. La fierté n’a pas monté d’un cran, elle a monté de dix crans», a-t-il affirmé.

Les villageois ne l’ont jamais oublié. Aldéo Richard, ancien directeur de l’École Marée Montante, estime que son passage a marqué toute la région et cela s’est perpétué dans les années qui ont suivi. Le chanteur était considéré comme l’un des leurs.

«Lorsqu’on entendait parler de Michel Louvain, c’était spécial pour nous autres», a-t-il fait remarquer.

L’ex-directeur a été surpris par son ouverture à tout ce qu’on lui proposait.

«Il était très ouvert, très jovial avec nous autres, bon joueur. Tout était correct avec lui.»

L’école avait organisé, entre autres, un quiz sur les mots acadiens auquel le chanteur avait participé avec beaucoup d’enthousiasme. D’après M. Richard, la visite de Michel Louvain a contribué à la construction identitaire des jeunes. Il se souvient bien de l’arrivée du chanteur et de l’animateur Dany Turcotte, en bateau sur la rivière.

«Tous les élèves et le personnel de l’école étaient habillés de chandails bleus, blancs, rouges sur lesquels étaient inscrites des expressions acadiennes. On avait remis ces chandails à Dany Turcotte et Michel Louvain», a-t-il relaté.

Ce 51e épisode de La petite séduction avait été regardé par plus de 860 000 spectateurs, soit probablement le plus grand auditoire de l’histoire de l’émission, ose espérer Bernard Landry.