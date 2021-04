COVID-19: neuf nouveaux cas vendredi

La Santé publique a signalé neuf nouveaux cas de COVID-19 vendredi.

Il y a deux cas dans la zone 1 (région de Moncton), soit une personne âgée de 20 à 29 ans – ce cas est un contact d’un cas déjà confirmé; et une personne âgée de 30 à 39 ans – ce cas est lié à un voyage.

Il y a un cas dans la zone 2 (région de Saint John), soit une personne âgée de 80 à 89 ans. Ce cas est lié à un voyage.

Il y a six cas dans la zone 4 (Madawaska-Victoria), soit trois personnes âgées de 19 ans et moins; une personne âgée de 30 à 39 ans; et deux personnes âgées de 50 à 59 ans.

De ces six cas, quatre sont des contacts de cas déjà confirmés et deux cas font l’objet d’une enquête.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé un total de 75 cas, contre 59 dans les sept jours précédents.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 141, soit un cas de moins que jeudi et le même nombre qu’il y a une semaine. Il y a un mois, ce nombre était de 41.

Les cas actifs se répartissent comme suit: 106 dans la zone 4, 15 dans la zone 1, 11 dans la zone 2, huit dans la zone 3 (Fredericton) et un dans la zone 6 (Chaleur/Péninsule acadienne).

Vingt personnes sont hospitalisées (ce qui égalise un record atteint déjà trois fois depuis le 8 avril) et 12 d’entre elles sont à l’unité des soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, 1767 Néo-Brunswickois ont été infectés par la COVID-19. Trente-trois en sont morts.

12 patients à Edmundston

Par ailleurs, le Réseau de santé Vitalité a fait savoir, vendredi après-midi, que 12 patients atteints de la COVID-19 étaient hospitalisés à l’Hôpital régional d’Edmundston. Du nombre, six reposaient aux soins intensifs, dont cinq sous respirateur.

L’unité COVID-19 de l’hôpital – qui a une capacité de neuf lits – accueille pour sa part six patients.

Le nombre de patients atteints de la COVID-19 qui ont dû être transéférés vers d’autres hôpitaux demeurent le même qu’une semaine plus tôt, soit deux. Dans les deux cas, les patients avaient été transférés à Fredericton.

Avis d’exposition et cas confirmé

La Santé publique a de plus recensé une source possible d’exposition au restaurant Subway à l’Hôpital régional d’Edmundston, 275, boulevard Hébert, le vendredi 9 avril entre 11h et 12h30.

Un cas positif de COVID-19 a aussi été confirmé à la Garderie Mélubulles à Edmundston. La garderie éducative a été fermée, vendredi, afin de procéder à la recherche des contacts.

Révision du nombre de cas

La Santé publique a enfin révisé le nombre de cas confirmés de COVID-19 qui ont été signalés au Nouveau-Brunswick.

Deux cas déjà signalés dans la zone 4 (région d’Edmundston) ont été supprimés du nombre total de cas confirmés, car il a été déterminé que leurs résultats étaient faussement positifs. Le laboratoire travaille à déterminer la cause de ces faux positifs.