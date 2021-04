Dieppe défend son bilan écologique

La Ville de Dieppe a récemment fait une présentation de ses initiatives écologiques pour les années 2019 et 2020. Son exposé fait suite à la formation d’un groupe Facebook d’environ 500 citoyens inquiets pour le développement durable dans cette municipalité.

Mathieu Bourque a fondé ce groupe sur internet en février après une coupe à blanc le long de la rue Centrale, au sud de Dieppe. Un promoteur immobilier avait rasé une parcelle de forêt pour faire place à un projet immobilier.

«On prenait tous pour acquise cette zone naturelle au cœur de la ville, a déclaré M. Bourque devant le conseil municipal. On voulait certainement qu’elle ait un sort bien différent. En sondant mes amis et mes voisins, j’ai constaté qu’il y avait beaucoup de mécontentement face à la situation.»

La Ville a déclaré à Radio-Canada que le promoteur était dans son droit.

«On aimerait que les projets du privé adhèrent à des normes de développement durable plus élevées et que [ces normes soient adoptées] de façon proactive», a cependant réclamé M. Bourque le 22 mars.

Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, a réagi en soulignant les initiatives environnementales de sa municipalité dans le covoiturage.

«Nous aussi, on croit dans le développement durable et on est prêt à prendre des initiatives», a-t-il affirmé.

Lors de la dernière réunion du conseil municipal de Dieppe, le lundi 12 avril, l’urbaniste Alexandre Girard a exposé les projets écologiques de son administration ces deux dernières années.

Durant cette période, Dieppe a fait planter plus de 1800 arbres grâce à différents programmes (plantations communautaires et Un arbre pour la vie, par exemple).

La Ville a par ailleurs réduit de 6% les émissions de gaz à effet de serre de ses équipes et de 5,4% celles de sa communauté, dans le cadre du Programme partenaire dans la protection du climat de la Fédération canadienne des municipalités.

L’Administration a aussi acheté deux véhicules électriques pour ses équipes et sept bornes de recharges pour ce type de voiture. Elle a également traité 13 demandes pour sa subvention à l’installation d’autres bornes.

De même, Dieppe a lancé des évaluations énergétiques des bâtiments municipaux, en particulier pour le Complexe Arthur J. LeBlanc. L’objectif est de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30%.

«Il ne faut pas oublier la conception de l’UNIplex», a fait valoir M. Girard, à propos du nouveau centre communautaire qui récupère notamment toute l’énergie qu’il produit.

La Ville affiche aussi sa volonté d’améliorer son système de transport en commun et alternatif (marche, vélo, etc.).

«On voit de temps en temps des empiètements sur les pistes cyclables de la ville qui sont difficiles à réparer, a toutefois pointé le conseiller Ted Gaudet. Je suggérerais qu’on réfléchisse à la façon de protéger ces pistes.»

L’élu a fait référence à la rue Centrale, qu’il a jugée moins accueillante pour les cyclistes.

Les forêts de Dieppe menacées à long terme

La planification à long terme de la Ville de Dieppe est indiquée dans son plan d’aménagement. La municipalité y souligne sa volonté de croître de façon «intelligente».

«Les principes de la croissance intelligente font en sorte que l’aménagement du territoire se fasse de façon financièrement, socialement et écologiquement responsable», note-t-elle.

Un vaste programme, dans lequel se trouve scellé le destin des zones encore naturelles de Dieppe.

Le conseil municipal assure notamment qu’il souhaite encourager la rétention des arbres autant que possible sur les propriétés privées et publiques.

«Les secteurs de la réserve foncière formeront des secteurs d’aménagement à long terme», indique-t-il néanmoins au sujet des bois à l’Est et au sud de la ville.

Les élus attendent seulement que le reste du territoire soit développé de façon suffisamment dense et que les contraintes pour desservir ces endroits (en eau, par exemple) soient moins fortes.

La Ville a la même logique concernant sa réserve foncière nord-est.