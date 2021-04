Nord-Est: saisie d’armes, de drogues et d’argent

La GRC a arrêté deux personnes à la suite d'une saisie de plusieurs armes à feu, de drogue et d'argent dans le nord-est de la province. - Gracieuseté

La GRC a arrêté deux personnes à la suite d’une saisie de plusieurs armes à feu, de drogue et d’argent dans le nord-est de la province.

Mercredi, des policiers ont exécuté simultanément quatre mandats de perquisition dans des résidences de la route 160 à Saint-Sauveur et à Allardville. Le Groupe de réduction de la criminalité du District du Nord-Est de la GRC est à la tête de l’enquête.

Les policiers ont saisi plusieurs armes à feu, dont certaines qui étaient entreposées de façon négligente, ainsi que de l’argent liquide, de la drogue (cocaïne, méthamphétamine en cristaux, comprimés d’hydromorphone), et des objets associés aux drogues.

Deux hommes de Saint-Sauveur, âgés de 50 ans et de 24 ans, ont été arrêtés. Ils ont plus tard été libérés, mais devront comparaître en cour provinciale à Bathurst le 18 octobre 2021.

Des agents du District du Nord-Est, de la Section des chiens policiers, du Groupe de réduction de la criminalité du District du Sud-Est et du Groupe des produits de la criminalité de la GRC ont participé à l’exécution des mandats de perquisition. De plus, les policiers ont eu recours à des systèmes d’aéronef télépilotés de la GRC (drones). – AN