Santé: la tournée de consultation s’attire des critiques

Dans le cadre de sa tournée de consultation sur la réforme en santé, le ministère de la Santé a écouté les préoccupations des gens de la région Chaleur, jeudi soir. René Legacy, le député libéral de Bathurst-Ouest Beresford, estime toutefois que le moment était mal choisi. Le faible taux de participation en témoigne, selon lui.

Les citoyens, professionnels de la santé et organisme de la région Chaleur qui s’intéressent à l’avenir des soins dans la province étaient invités à une rencontre virtuelle, jeudi soir, afin de faire le point sur leurs préoccupations et proposer certaines solutions à la ministre de la Santé, Dorothy Shephard.

Une trentaine de participants se sont connectés à la session Zoom au cours de la soirée, mais René Legacy, le député provincial de la région, fait remarquer qu’à peine la moitié d’eux étaient là pour partager leurs opinions.

Plusieurs élus, des employés du Ministère, des représentants du réseau de santé Vitalité, deux interprètes et deux journalistes faisaient partie du compte total.

«On dit depuis le début qu’au milieu d’une pandémie, ce n’est pas le temps de faire une consultation publique. D’avoir ce genre de participation là pour un hôpital régional, quand même d’envergure, ce n’est pas satisfaisant, ce n’est pas assez.»

Outre la crise sanitaire, le député souligne que la province se retrouve au cœur d’une campagne en vue des élections municipales.

Plusieurs auraient la tête ailleurs, a-t-il maintenu.

«J’y ai participé hier (jeudi soir) et les gens qui y étaient ont apporté des points valides. Il y avait une bonne qualité de gens, mais de là à dire que la population a été consultée lorsqu’il y avait peut-être un peu plus qu’une douzaine de personnes, non.»

M. Legacy espère que la ministre de la Santé ne s’arrêtera pas à ces consultations et fera le nécessaire pour avoir un portrait complet des préoccupations dans la région.

«C’est sa consultation, c’est son processus, donc j’espère qu’elle va trouver des solutions pour aller chercher toutes les informations disponibles (…)»

En mars, près de 80 personnes auraient pris part aux discussions sur le même sujet à Moncton.

Une centaine de personnes, dont plusieurs élus du Nord-Ouest, avaient participé à la consultation à Grand-Sault le 23 mars.

Si le “timing” des consultations est critiqué par l’Opposition depuis le début, son modèle ne fait pas l’affaire de tous non plus.

«Ce n’est pas tout le monde qui est confortable avec le modèle de Zoom et de Teams. On le sait tous, après un an qu’on le vit, ce n’est pas nécessairement le meilleur véhicule de partage. C’est très régimenté, moi je trouve ça un peu plus difficile (…)», a ajouté le député.

M. Legacy reconnaît qu’il ne serait pas sécuritaire de tenir des consultations en présentiel à ce moment-ci, mais avance qu’il aurait préféré attendre encore quelque temps afin de pouvoir tenir des discussions plus productives.

«Je pense que vu la situation actuelle, le fait qu’on commence à avoir des vaccins, qu’on s’en va, peut-être, vers une réalité ou ont sera plus libre de se joindre ensemble, ça aurait valu la peine d’attendre quelques mois.»