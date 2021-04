Skate-parc et terrain de baseball: entente entre Tracadie et le diocèse de Bathurst

Les amateurs de baseball et de skateboard de la Municipalité régionale de Tracadie n’auront pas à vivre dans l’incertitude cet été. Une entente avec le diocèse de Bathurst a été récemment acceptée à l’unanimité par le conseil municipal pour permettre l’accès aux installations récréatives, situées sur un terrain appartenant à l’Église catholique.

Les détails de l’entente n’ont pas été précisés, mais elle serait en vigueur pour une durée de deux ans.

Puisque plusieurs activités sportives ont été annulées l’an dernier en raison des consignes de la Santé publique, les jeunes et moins jeunes ont hâte de sauter à nouveau sur le terrain, fait savoir le conseiller Jolain Doiron.

«Au cours des deux dernières semaines, j’ai été contacté par quelques parents de jeunes qui jouent au baseball mineur. Ils demandent d’avoir accès au terrain pour le début de la saison. Il y a deux ans, le début de la saison a été repoussé en raison d’un conflit avec le diocèse. Les parents voudraient avoir accès au terrain le plus rapidement possible. C’est important pour ces jeunes qui ont déjà perdu une saison. C’est probablement une bonne idée d’aller de l’avant et de signer une entente pour deux ans pour les rassurer.»

Vers la fin des années 1990, l’ancienne Ville de Tracadie-Sheila avait conclu une entente avec le diocèse de Bathurst pour que la municipalité se charge du déblaiement des stationnements des églises de Tracadie et de Sheila ainsi que l’entretien de certains cimetières.

Au fil des ans, la municipalité a ajouté plusieurs installations récréatives à l’arrière de l’église de Tracadie, dont le parc de baseball Raoul-Losier et le planchodrome, sur un vaste terrain appartenant au diocèse.

Au printemps 2019, l’entrée du parc de baseball Raoul-Losier et du planchodrome de Tracadie, situé tout près, ont été cadenassés par le comité de gestion de la paroisse de Tracadie.

Un différend opposait les deux partis et la MRT, considérant que la valeur des services offerts au fil des années dépassait celle du terrain, souhaitait renégocier cette entente avec le diocèse de Bathurst. Un accord a éventuellement été trouvé.