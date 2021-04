Benjamin Morais retrouvé sans vie à Caraquet

Les pompiers volontaires de Caraquet ont retrouvé, dimanche après-midi, le corps de Benjamin Morais, qui était disparu depuis le 5 avril 2021.

La disparition de l’homme de 26 ans de Caraquet avait été signalée à la police quelques jours plus tard.

«Bonjour à tous, j’ai la malheureuse tâche de vous annoncer le déces de Benjamin Morais. Son corps a été retrouvé cet après midi, après un travail presque sans relâche de mes pompiers. Nous avons trouvé ses lunettes hier, ce qui nous a permis de concentrer nos recherches», a écrit le chef pompier de Caraquet, Luc Dugas, sur sa page Facebook vers 21h, dimanche.

D’intenses recherches ont été menées au cours des derniers jours dans l’espoir de retrouver le jeune homme, avec des drones et un hélicoptère de la GRC, notamment. Des équipes de sauvetage et plusieurs bénévoles de la région ont ratissé à pieds et avec des véhicules tout terrain les environs de la piste cyclable au centre-ville, là où des vêtements lui appartenant avaient été retrouvés.

Aucun autre détail n’a été dévoilé.