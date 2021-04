Des caméras vidéos pour mettre Bathurst en valeur

Dotée depuis plusieurs mois d’un système de caméras servant à la diffusion en ligne des rencontres publiques du conseil municipal, la Ville de Bathurst entend profiter de cette technologie afin de mettre en valeur les attraits de la municipalité.

L’administration municipale a indiqué en début de semaine que les appareils, dont l’utilisation est pour l’instant assez limitée, pourraient par exemple capter des images de l’ouverture de la plage Youghall ou des célébrations de la fête du Canada.

Ces images, pouvant être diffusées en direct sur le web, serviraient à faire la promotion des principaux sites et événements notables de la région de Bathurst.

«La technologie est intéressante et assez simple d’utilisation, ça va rehausser notre profil et démontrer aux gens d’ici et d’ailleurs la beauté de nos infrastructures», a indiqué Luc Foulem, porte-parole de la municipalité.

Ce dernier a précisé que le système de caméras ne sera pas uniquement réservé à l’administration municipale, mais bien à l’ensemble des organismes et même aux entreprises.

«La tarification sera appropriée dans les circonstances, compte tenu du fait que l’on prendra soin de l’installation de l’équipement et du personnel qui va l’opérer durant plusieurs heures», a ajouté Luc Foulem.

Les événements culturels, sportifs et communautaires se faisant très rares en période de COVID-19, la Ville de Bathurst ne s’attend pas à une ruée immédiate vers son précieux équipement.

«Les possibilités vont quand même être immenses. On n’a qu’à penser aux festivals et aux célébrations comme celles du Jour du souvenir, de la fête nationale de l’Acadie ou de la fête du Nouveau-Brunswick», a illustré le représentant de la municipalité.