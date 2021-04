Néguac: l’aréna Sportplex sera rénové

L’aréna Sportplex de Néguac sera officiellement rénové. Le gouvernement fédéral a confirmé sa participation dans le projet en annonçant un investissement de 1,1 million $.

Pat Finnigan, député de Miramichi-Grand Lake, était de passage à Néguac vendredi pour en faire l’annonce. L’investissement doit couvrir environ 80% des dépenses. La municipalité de Néguac et les communautés environnantes injecteront près de 500 000$ dans ce projet.

Plusieurs organismes communautaires ainsi que des associations locales de pêcheurs participeront également à la rénovation, et ce, grâce à d’importants dons.

Bien que la députée libérale de Baie-de-Miramichi-Néguac, Lisa Harris, était sur place pour prendre part à l’annonce, le gouvernement Higgs n’a pas participé au financement.

L’aréna de Néguac, construit il y a près de 30 ans, risquait de fermer ses portes définitivement si rien n’était fait. En mars, un important match de hockey a dû être annulé, non en raison de la COVID-19, mais en raison de la pluie qui coulait à l’intérieur, ce qui a détérioré la qualité de la patinoire, raconte Mona Aubry, présidente du conseil d’administration du Sportplex.

«Le financement est nécessaire pour maintenir notre aréna fonctionnel et pour permettre à de nombreuses personnes de continuer à pratiquer du sport», dit-elle.

L’aréna est aussi le seul entre Tracadie et Miramichi. Il est utilisé non seulement par les gens de Néguac, mais aussi des DSL avoisinants et de la Première nation d’Esgenoopetitj. Des spectacles et d’autres activités communautaires sont organisés dans l’édifice.

«Je pense qu’il y a une place pour une infrastructure de ce genre dans la région. Il répond à un besoin important», a récemment commenté Georges Savoie, maire de Néguac.