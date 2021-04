Petit-Rocher: fermeture d’une véritable petite institution culturelle

Après une douzaine d’années d’activités, le Bistro Coeur d’Artishow de Petit-Rocher vient de fermer définitivement ses portes.

Lieu de diffusion artistique fort prisé des résidents de la région Chaleur et des visiteurs de passage, l’endroit était également reconnu pour sa cuisine végétarienne.

Les utilisateurs de sites web touristiques comme TripAdvisor et Restaurant Guru avaient d’ailleurs une haute estime de l’endroit qui était considéré comme la meilleure table existante à Petit-Rocher.

Le maire du village de Petit-Rocher s’est dit attristé par l’annonce de cette fermeture.

«On perd un des plus beaux bijoux culturels de l’Acadie. Michel et Karim (les administrateurs) ont permis à des artistes émergents de faire leurs premières armes. L’Artishow apportait une variété unique de spectacles dans une ambiance intime et chaleureuse», a affirmé Luc Desjardins.

«C’est une perte sur le plan artistique, mais aussi culinaire avec un menu végétarien qui va manquer à la région. C’est une perte pour Petit-Rocher et la région Chaleur», a ajouté le maire.

Agente d’artistes et propriétaire de l’agence artistique le Grenier musique, Carol Doucet estime qu’il n’est pas exagéré de parler de la disparition d’une véritable petite institution culturelle.

«Ce qui est important avec ce lieu, c’est que des artistes de partout, connus ou non, pouvaient y faire des spectacles. Y’a tellement d’artistes qui ont fait leur premier spectacle au Coeur d’Artishow.»

La liste des artistes qui ont foulé la petite scène du bistro est de fait assez éloquente.

Denis Richard, Danny Boudreau, Les Hay Babies, Cy, Lisa LeBlanc, Isabelle Cyr, Calixte Duguay, Caroline Savoie et Pascal Lejeune figurent dans la longue liste d’artistes d’ici qui ont eu l’occasion de performer un soir à cet endroit.

Le chanteur Pascal Lejeune est d’ailleurs à l’origine de l’ouverture du bistro en juin 2009, avant que celui-ci ne se lance à fond dans une carrière musicale.

«C’est une triste nouvelle. L’endroit était très intime et les artistes aimaient beaucoup la proximité avec le public qu’on y retrouvait.»

La direction du bistro a indiqué dimanche que le Coeur d’Artishow était fermé en raison des restrictions sanitaires imposées par la pandémie de COVID-19.

«L’Artishow dormira dans l’espoir qu’il puisse un jour se réveiller à nouveau, aux sons de vos cris et aux voix des artistes d’ici et d’ailleurs», a affirmé via les réseaux sociaux Michel Carpentier, l’administrateur du bistro situé sur la rue Principale à Petit-Rocher.