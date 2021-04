Prévention du suicide: un ancien juge réclame plus d’attention pour les Premières Nations

L'ex-juge et ancien lieutenant-gouverneur Graydon Nicholas. - Archives

Graydon Nicholas, ancien lieutenant gouverneur et juge de la cour provinciale, estime que les gouvernements doivent subvenir aux besoins des communautés de Premières Nations en matière de santé mentale et de prévention du suicide.

Graydon Nicholas est l’un des coprésidents du conseil consultatif des intervenants qui se chargeront de l’examen des soins de santé mentale et de la prévention du suicide au Nouveau-Brunswick.

L’ancien juge, originaire de la Première Nation de Tobique, affirme qu’il devrait y avoir davantage de recours pour les personnes qui songent au suicide dans les communautés autochtones.

Cette initiative a été lancée à la suite de la mort de Lexi Daken, une adolescente de Fredericton qui s’est enlevé la vie en février. Elle avait tenté d’obtenir de l’aide dans un hôpital, mais elle est repartie bredouille après huit heures d’attente.

Le Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés mène cette étude.

Elle doit identifier les lacunes et proposer des actions préliminaires au gouvernement pour changer la donne d’ici ce printemps, avec un rapport plus complet prévu pour le mois de juillet.

Les Premières Nations ont elles aussi des ressources très limitées en matière de santé mentale et de prévention du suicide. Graydon Nicholas affirme qu’il a accepté ce poste en partie pour attirer l’attention sur ce besoin.

«Il y a trop de suicides dans les communautés autochtones sur les réserves et en dehors des réserves.»

Selon un rapport d’enquête de Statistique Canada publié en 2019, les taux de suicide chez les Premières Nations étaient trois fois plus élevés que ceux de la population non autochtone.

M. Nicholas a été juge de la Cour provinciale pendant 18 ans et a aussi été juge du Tribunal pour adolescents. Il dit avoir constaté l’ampleur du problème au cours de sa carrière.

«Dans beaucoup de cas, il y avait des jeunes qui étaient intimidés à l’école, ils étaient ridiculisés et on se moquait d’eux. Et certains de ces jeunes, tragiquement, se sont donnés la mort.»

Dans bien des cas, ces personnes peinaient à obtenir de l’aide, selon lui.

L’Acadie Nouvelle a demandé au gouvernement provincial quels services sont déjà offerts aux communautés autochtones.

Outre les centres de santé communautaire des Premières Nations et les services offerts par les réseaux de santé, trois équipes de travailleurs en santé mentale offrent des soins en santé mentale.

D’autres équipes de «suivi intensif flexible dans la communauté» donnent des soins à domicile pour certaines personnes, selon Bruce MacFarlane, directeur des communications du ministère de la Santé.

Le plan quinquennal sur la santé mentale et les dépendances de la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, énumère quelques initiatives destinées à aider ces communautés.

On y vise notamment à augmenter la capacité des services mobiles d’intervention de crise. Ce service peut passer à l’action en cas d’urgence de santé mentale – notamment lorsqu’il s’agit de pensées suicidaires. Le plan ne contient toutefois pas beaucoup de détails sur la façon d’y arriver.

M. MacFarlane explique simplement que des améliorations continues à ces services sont prévues et que le ministère collabore avec les Premières Nations pour y arriver.

Graydon Nicholas copréside le conseil consultatif des intervenants avec Léo-Paul Pinet, directeur général du Centre de bénévolat de la Péninsule Acadienne.

Les coprésidentes du conseil consultatif sur les jeunes seront Sue Duguay, présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, ainsi que Stacie Smith, diplomée en kinésiologie et codirectrice générale de la Table ronde des jeunes Canadiens sur la santé.