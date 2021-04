Simon Thériault réélu à la présidence de la FJFNB

Réunis samedi dans le cadre de la 34e Assemblée générale annuelle de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB), les représentants de l’organisme jeunesse ont réélu Simon Thériault à la présidence du conseil de direction pour l’année 2021-2022.

L’élève finissant de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault en sera à un second mandat à la tête de la FJFNB.

Le passionné de politique et de justice sociale et militant de la cause LGBTQ2+ a obtenu une note parfaite de 100% lors d’un vote de confiance qui s’est déroulé en ligne sur la plateforme Zoom, pandémie de COVID-19 oblige.

Simon Thériault sera accompagné à la tête de l’organisme de Maude Sonier de l’école Carrefour Beausoleil à Miramichi à la vice-présidence et de Maxime Brideau de l’École W.A. Losier à Tracadie au poste de secrétaire-trésorerie.

À peine une trentaine de jeunes francophones du secondaire de la province ont pris part à l’événement virtuel, un nombre de participants bien moindre que les éditions précédentes qui réunissaient toujours plus d’une centaine d’étudiants.

«L’année a été assez difficile dans les écoles avec la situation pandémique, mais je crois que l’on a devant nous une belle année et une belle opportunité de rebâtir le système scolaire comme les jeunes le veulent», a affirmé le président nouvellement élu en entrevue à l’Acadie Nouvelle.

En plus de l’élection au conseil de direction, à la suite de discussions, les jeunes participants ont élaboré les principales lignes directrices qui guideront la FJFNB au cours de la prochaine année.

Celles-ci s’articulent autour de l’intégration des jeunes immigrants au Nouveau-Brunswick, de la création d’opportunités et d’expériences en français à travers les arts et les médias, de l’accès aux ressources en santé et aux spécialistes en français, de la modernisation de la structure du système scolaire et de l’uniformisation de la gestion des déchets dans la province.

«On voit déjà bien au-delà de la pandémie de COVID-19! Les discussions ont été intéressantes et pertinentes, c’est une vision claire de ce que veut la jeunesse du Nouveau-Brunswick», a indiqué Simon Thériault.

La FJFNB souffle 50 bougies

Mine de rien, la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick célèbre cette année son 50e anniversaire de création.

La FJFNB a vu le jour en 1971, à la suite d’un rassemblement intitulé «Rallye frog power» à Memramcook, sur l’initiative de la Société nationale de l’Acadie.

L’organisme avait à l’époque adopté le nom d’Activités-Jeunesse, avant l’avènement de la FJFNB et d’une réunion de fondation en mai 1986 qui impliquait 32 différents organismes jeunesse.

L’organisme n’a pas manqué de souligner l’anniversaire vendredi dernier, lors d’un événement tenu au Musée acadien de Moncton.

Le public peut d’ailleurs découvrir depuis dimanche une nouvelle exposition du musée sur le thème des 50 ans de la FJFNB, et ce, jusqu’au 5 septembre.

En mai prochain, la communauté pourra également lire des articles scientifiques que quatre chercheurs ont écrits sur l’histoire de l’organisme.

Les Jeux de la francophonie canadienne, les actions et projets menés par la FJFNB de 1971 jusqu’à aujourd’hui, le militantisme des femmes au sein de la FJFNB et les activités jeunesse figurent dans la liste des sujets abordés.

En août 2021, les célébrations se feront en musique avec la grande finale de la 17e édition d’Accros de la chanson.