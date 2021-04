Près de la moitié des camionneurs voyageant à l’extérieur sont vaccinés

Fredericton craint que les camionneurs devant voyager à l’extérieur de la province transportent avec eux – et souvent malgré eux – un peu plus que la marchandise requise, soit le virus de la COVID-19.

C’est du moins le constat que dresse le directeur général de l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique, Jean-Marc Picard.

Celui-ci fait référence à l’ajout de critères à l’Arrêté obligatoire d’urgence en lien avec la COVID-19 qui requiert de partager avec la Santé publique les noms et coordonnées de ses camionneurs. La Santé publique désire notamment se servir de cette information pour entrer en contact avec eux, question de les encourager à se faire vacciner et de faciliter leur rendez-vous. Les nouveaux critères donnent l’autorisation aux compagnies de recueillir, sur une base hebdomadaire, le nombre d’employés vaccinés et l’obligent ensuite à transmettre ces données à la Santé publique. Cette information, en temps normal, est confidentielle.

«Honnêtement, c’est une drôle de stratégie. Collecter ces données pour inciter les gens à aller se faire vacciner, est-ce que ça va vraiment donner quelque chose? Pour le moment, j’ai l’impression que ce n’est que de la paperasse – une tâche supplémentaire – qu’on impose aux compagnies», estime M. Picard.

Il l’avoue, cet ajout irrite passablement l’industrie du camionnage. Lui et ses membres ont le sentiment d’être dépeints comme étant des vecteurs de transmission du virus.

«C’est décevant, car on nous pointe pratiquement du doigt comme étant la cause de la majorité des cas de COVID-19 qui entrent dans la province alors que c’est faux. Nous ne sommes pas les seuls professionnels qui entrent, mais les autres on ne les pointe pas», exprime ce dernier.

Est-ce qu’il y a eu des cas de camionneurs atteints du virus? Selon des données obtenues par la CBC, 22 camionneurs auraient contracté le virus depuis décembre, ce qui aurait été à la base d’une trentaine d’infections. Mais pour M. Picard, une vingtaine de camionneurs infectés est un chiffre somme toute raisonnable – voir inévitable – considérant la nature de l’emploi.

«On s’aventure dans des régions du pays où la COVID-19 est présente en grand volume, comme l’Ontario, le Québec et pratiquement l’ensemble des États-Unis. Quand on regarde le nombre de chauffeurs qui sont allés dans ces régions au cours de la dernière année ainsi que le nombre de kilomètres de parcourus versus le nombre de cas infectés, on est obligé de constater que nos camionneurs se protègent bien afin de ne pas rapporter le virus ici. Il faut comprendre que ces gens aussi ont des familles et qu’ils ne veulent surtout pas risquer la santé de leurs proches», indique-t-il.

Au Nouveau-Brunswick, on compte environ 3000 camionneurs appelés à voyager à l’extérieur de la province. Il y a quelques semaines, la Santé publique inscrivait les camionneurs de classe 1 devant voyager à l’extérieur de la province comme étant des travailleurs prioritaires sur la liste de catégories de vaccination.

Vendredi dernier, l’ACPA estimait à environ 1200 le nombre de camionneurs vaccinés dans la province. Entre 200 à 300 autres devaient le faire au cours du week-end, ce qui signifie que 50% du lot a déjà reçu au moins une dose du vaccin, une performance somme toute excellente aux dires de M. Picard.

En avance sur plusieurs autres

Selon son constat – et chiffres à l’appui –, les camionneurs sont loin de rejeter en bloc la vaccination. En fait, la province serait même en avance à ce chapitre sur plusieurs autres.

D’ailleurs, l’association encourage ses membres à se faire vacciner tout en respectant ceux qui ne le désirent pas, et ce, tant pour des raisons médicales que personnelles.

«C’est un très bon nombre considérant que les camionneurs ont des horaires de travail très instables. Coordonner un rendez-vous pour un vaccin quand tu n’as souvent qu’une journée de congé par semaine, que tu pars à l’aube et que reviens en soirée, ce n’est vraiment pas évident», dit-il.

Si la province songeait à obliger éventuellement les camionneurs qui se déplacent à l’extérieur de la province à se faire vacciner,

M. Picard prévient toutefois qu’il s’opposerait farouchement.

«Cela nous causerait des problèmes, anticipe-t-il. On ne peut pas imposer ça à quelqu’un. Certains chauffeurs refuseraient tout simplement de voyager en dehors de la province. Ça n’aiderait certainement personne puisque nous connaissons déjà une pénurie de chauffeurs. D’ailleurs, si on comprend bien la Santé publique, on peut être porteur du virus même après avoir reçu une dose de vaccin. Donc je ne vois pas en quoi cela serait bénéfique», indique M. Picard.