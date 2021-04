Edmundston réduit sa dette de 7 millions $

Le conseil municipal d’Edmundston a adopté mardi soir ses états financiers pour l’année 2020. Les résultats démontrent une réduction de la dette.

La Ville d’Edmundston demeure sur la bonne voie.

Le fonds général de fonctionnement démontre un surplus de 40 773 $ cette année.

Le fonds de fonctionnement des services d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées (eau et égout) enregistre un surplus de 16 241 $ et le surplus du fonds de fonctionnement de production électrique se chiffre à 42 786 $.

«Les résultats positifs, qu’on voit encore cette année, sont le résultat d’une saine gestion des finances municipales et de la volonté du conseil de continuer de bien gérer les fonds des contribuables», a expliqué Éric Marquis, le maire suppléant, dans un communiqué de presse.

La dette nette pour 2020 aurait été réduite de 7,3 millions $ par rapport à l’année précédente.

En fait, la dette est passée de 108,2 millions $ en 2012 à 53,2 millions $ au 31 décembre 2020.

Il s’agit d’une réduction de 51%.

«Nul besoin de mentionner que l’année 2020 en fut une remplie de défis exceptionnels. Nous avons dû ajuster nos dépenses en fonction des fermetures de nos installations. Néanmoins, nous avons pu continuer nos projets d’investissements afin de poursuivre notre développement», a ajouté le maire suppléant.

Selon les Normes Comptables pour le Secteur Public (NCSP), le surplus consolidé se chiffre à 2,9 millions $ cette année.

Il est à noter que les subventions reçues dans le cadre de différents projets font partie des revenus. L’amortissement sur les immobilisations fait partie des dépenses.

La municipalité enregistre dans ses fonds de réserve un montant total de 6,2 millions $, en hausse de 571 000$ comparativement à l’an dernier, dont 3,6 millions $ seront affectés aux différents fonds pour immobilisations.