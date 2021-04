Encore un peu de neige jeudi

Environnement Canada a émis mercredi matin un bulletin météorologique spécial pour les les comtés du Madawaska, de Victoria et du Restigouche.

L’agence fédérale prévoit des accumulations de neige pouvant atteindre 15 cm, peut-être même un peu plus.

Les précipitations commenceront à tomber sous forme de pluie mercredi après-midi.

Cette pluie se changera en neige en soirée ou durant la nuit de mercredi à jeudi. Toujours selon Environnement Canada, il pourrait tomber de la pluie verglaçante durant la période de transition de pluie en neige.

La neige devrait continuer à tomber jeudi, journée où les précipitations les plus fortes sont attendues, en plus de vents d’ouest.

Les précipitations devraient cesser vendredi.

Des traces de neige sont également prévues dans la Péninsule acadienne et la région Chaleur. Selon Environnement Canada et Météomédia, ces deux régions devraient recevoir environ 5 cm de neige jeudi et vendredi.

Les régions de Moncton, Fredericton et Saint-Jean pourraient elles aussi avoir droit à quelques traces de neige jeudi et vendredi avant un retour en force du printemps et du soleil en fin de semaine.