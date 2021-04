Le ministre Daniel Allain ouvre la porte à une réforme adaptée aux régions

Daniel Allan, ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux, au siège social de l'Acadie Nouvelle à Caraquet. -Acadie Nouvelle: David Caron

Les attentes sur la réforme de la gouvernance locale sont élevées et plusieurs options sont sur la table. Même si le ministre responsable de la réforme, Daniel Allain, poursuit les discussions sans idée préconçue, une chose semble de plus en plus claire, la solution ne passera pas par une approche universelle pour l’ensemble de la province.

Dévoilé au début avril, le livre vert sur la gouvernance locale du ministre Allain vise à présenter les choix sur la façon d’améliorer le système de gouvernance locale. À l’heure actuelle, la province compte une municipalité régionale, huit villes, huit communautés rurales, 26 villes, 61 villages et 236 districts de services locaux. Le but ultime est de réduire le nombre d’entités.

Il y a quelques semaines, l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick a fait savoir que 79% de ses membres préfèrent la pleine municipalisation de la province. Il s’agit en gros de regrouper les 104 entités de gouvernance locale et les 236 DSL afin de créer 53 municipalités qui couvrent l’ensemble du territoire.

Cette approche n’est pas la seule préconisée par Daniel Allain, ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux.

«Il y a toujours des nuances dans certaines régions. Le premier ministre Higgs m’a demandé, ‘‘Daniel, quelle a été ta plus grande surprise jusqu’à maintenant?’’ Je lui ai répondu que ma plus grande surprise est que nous ne pourrons pas avoir une formule magique pour tout le monde. Les régions sont tellement diverses avec leurs forces et faiblesses.»

«On ne cherche pas à mettre en place une politique homogène. Il y a 12 régions dans la province et il pourrait y avoir 12 solutions pour répondre aux besoins spécifiques de tous», a dit Daniel Allain, lors d’une rencontre éditoriale à l’Acadie Nouvelle.

Le visage de la gouvernance locale pourrait donc prendre différentes formes selon la région.

Par exemple, des municipalités régionales pourraient voir le jour dans le Restigouche ou la Péninsule acadienne, alors que les communautés avoisinantes des cités, les Quispamsis, les Rothesay et les Hanwell de ce monde, pourraient être plutôt appelées à contribuer davantage financièrement à des projets à caractère régional dans la cité la plus proche, au lieu de se regrouper avec leur voisin plus populeux.

Autrement dit, le ministre Allain souhaite que chaque région, basée sur les limites des 12 commissions de services régionaux de la province, puisse déterminer la meilleure approche pour elle.

«En ce moment, nous avons six différentes entités de gouvernance locale. Peut-être qu’il pourrait y en avoir 10 ou 12 pour que chaque région puisse s’organiser de la manière qu’elle veut.»

Le ministre se dit aussi ouvert à la possibilité de transférer certaines responsabilités provinciales, comme l’immigration et le logement social, à des municipalités ou à des entités régionales.

Par exemple, une municipalité comme Moncton pourrait se voir confier plus de responsabilités ainsi qu’une enveloppe financière appropriée. Par contre, la même responsabilité ne serait pas confiée à la Ville de Bouctouche, mais plutôt à la Commission des services régionaux.

«Tout de suite, je n’ai aucune idée préconçue sur comment ça va se terminer, mais il y a de bonnes choses qui se font un peu partout. Par exemple, dans le comté de Kent, il y a plus de DSL que de municipalités, mais les discussions sont innovatrices. Les gros dossiers sont l’immigration, le transport en commun et le logement abordable, qui sont traditionnellement des responsabilités provinciales. Qui dit que Fredericton est la meilleure entité pour livrer des services?»

L’issue de la réforme ne sera pas connue avant plusieurs mois. La consultation vient tout juste de commencer auprès du milieu associatif de même que des consultants et des experts-conseils comme l’économiste Richard Saillant, le politologue Roger Ouellette et le consultant Hermel Vienneau.

La population sera consultée au cours des prochains mois lors de sessions qui ressembleront probablement à celles menées récemment par la ministre Dorothy Shephard sur la santé.